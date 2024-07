Conclusi i lavori al Bogheletto, domani a Mondovì la presentazione del maxi intervento

Sono terminati i lavori del maxi cantiere per la riqualificazione del Borgheletto a Mondovì Breo.

Sarà presentato domani il risultato dell'intervento, uno forse dei più attesi nel centro storico di Breo, che ora ha una nuova pavimentazione con cubetti in pietra di Luserna e lastre del medesimo materiale in prossimità di piazzette e incroci.

Un progetto da circa da 2 milioni di euro, sostenuto da un bando del Governo per le "aree urbane degradate" del 2015 (amministrazione Viglione), messo in cantiere con l'amministrazione di Paolo Adriano (che nel 2018 andò anche a Bologna a firmare la convenzioni con i sindaci beneficiari delle risorse, che hanno tardato ad essere erogate, ndr) e proseguito con quella del sindaco Luca Robaldo.

I lavori, iniziati ad agosto 2022 (leggi qui), hanno richiesto diverse modifiche alla viabilità e agli eventi in questi due anni, durante i quali, in collaborazione con gli esercenti e associazioni di categoria l'amministrazione ha organizzato incontri per cercare di ridurre le criticità.

L'intervento di riqualificazione ha interessato l'antico rione comprendente via Beccaria, via Alessandria, piazza San Pietro, vicolo Martinetto, via Meridiana, piazza Cesare Battisti e piazza San Pietro da dove il percorso si ricongiunge alla già rinnovata via Sant’Agostino e ha anche incluso la sostituzione dell'acquedotto esistente nel tratto tra piazza Carlo Ferrero e via Biglia e sulla piazza stessa per risolvere problematiche ricorrenti che si verificavano in caso di precipitazioni abbondanti.

MONDOVI' EXPO

Domani, venerdì 19 luglio alle 16.30, nella sede dell'AsCom Monregalese (in piazza Roma 2) saranno illustrati i risultati dell'opera di riqualificazione urbanistica del Borgheletto, unitamente alla presentazione di "Mondovì Expo", nome che è stato pensato per tutta quell'area del Borgheletto che, fino a oggi, si è sempre sentita tagliata fuori perché esclusa dalle aree che ospitano i principali eventi cittadini.

"Con l'inaugurazione - sudata, viste le tempistiche - dei lavori di riqualificazione del Borgheletto la nostra Amministrazione chiude un percorso iniziato nel 2015. - dice il sindaco, Luca Robaldo - "Oggi, però, è la Comunità che ne inizia un altro e cioè un cammino fatto di collaborazione e voglia di tornare a vivere il centro. Bando, quindi, agli 'scoraggiatori militanti' e spazio a chi ha voglia di rimboccarsi le maniche".