Cuneo, la statale 20 e quel tratto che quando piove diventa “una piscina”: Barbano chiede lumi alla giunta

Quali intenzioni ha l’amministrazione comunale di Cuneo rispetto al tratto della statale 20 in frazione Madonna dell’Olmo che, durante gli episodi di piogge intense, diventa pericoloso per gli automobilisti a causa del ristagno delle acque meteoriche?



A chiederselo la consigliera di Centro per Cuneo Flavia Barbano. Di nuovo, bisognerebbe dire, avendo lei stessa già presentato un’interpellanza analoga nel Consiglio comunale dello scorso maggio. Un disagio concreto, ha e aveva detto Barbano, definendo il tratto di strada nei pressi delal struttura di villa Tornaforte “più che una strada, una piscina”: negli scorsi mesi, proprio in risposta alla sua precedente interpellanza, l’assessore Serale aveva rassicurato la consigliera sull’attenzione disposta da ANAS sulla questione.



ANAS ha operato proprio nell’area un recente intervento, con un cantiere posato dalla Massucco Costruzioni a cui la stessa Barbano ha prestato visita: “Sembra che la causa del disagio sia da ricercarsi in pendenze sbagliate della canaletta di scolo interrata per la raccolta delle acque meteoriche – ha detto la consigliera nel testo dell’interpellanza -. Cosa prevede di fare l’amministrazione comunale, in accordo con ANAS?”



Se ne discuterà nel corso del Consiglio comunale di luglio, in programma lunedì 22 e martedì 23.