Da Serralunga d'Alba al Giffoni Film Festival: la storia del regista Stefano Moscone

Al Giffoni Film Festival, in programma da domani, venerdì 19, a domenica 28 luglio, c'è anche un pezzo di Langa: è, infatti, in gara "Al termine della notte", diretto e montato da Stefano Moscone, regista originario di Serralunga d'Alba, che vive a Londra. Scritto da Daniel Coffaro e prodotto da Davide Mogna per NewGen Entertainment, il cortometraggio è in gara nella categoria riservata alle pellicole pensate per i genitori.

La storia si svolge durante un'interminabile e surreale eclissi che ha gettato il mondo nell'oscurità. La protagonista, una bambina di nome Luna, interpretata dalla talentuosa Sofia Bendaoud, è determinata a riunire i suoi genitori. Durante il suo viaggio, Luna si perde nella città in preda alle tenebre, ma trova una guida inaspettata in una donna misteriosa. Insieme, affrontano le sfide della notte per portare un dono speciale alla madre di Luna.

Tra le particolarità del film, c'è anche la colonna sonora del film, composta da Filippo Cosentino della Dragonfly di Alba, che contribuisce a creare l'atmosfera onirica del film, accompagnando lo spettatore in un viaggio emotivo attraverso le tenebre. Cosentino, noto per le sue composizioni che spaziano dalla musica classica contemporanea al jazz, ha composto brani che risuonano con l'intensità della trama.