Unipegaso Bra è alla ricerca di un social media manager junior

Unipegaso Bra è alla ricerca di un/una Social Media Manager Junior appassionato/a di marketing digitale e social media per unirsi al team presso la sede di Bra (Cn).

La figura andrà a gestire i nostri social (Instagram, Facebook) con ampliamento di follower e ricerca nuovi potenziali clienti.



La figura dovrà presidiare le seguenti attività:

- Gestione account social: Instagram e Facebook

- Gestione delle interazioni e ascolto continuo della community

- Creare un piano editoriale mensile, completo di post, stories e reel

- Pianificazione, strategia e definizione degli obiettivi per lo sviluppo del brand

- Creare contenuti originali e coinvolgenti per i nostri canali social

- Copywriting



Non è richiesta capacità creativa di creazione contenuti, i quali verranno forniti dal reparto grafico.



Requisiti minimi:

- Buona conoscenza dei principali social network

- Conoscenza di Meta Business Manager

- Passione e curiosità per i trend social

- Spiccate capacità di scrittura

- Ottima conoscenza della lingua italiana

- Residente a Bra o dintorni



Requisiti ottimali:

- Esperienza nella grafica, editing di immagini e realizzazione di materiale promozionale ed eventuale conoscenza del pacchetto Adobe Creative Cloud (Photoshop, Lightroom, Premiere Rush, Illustrator) e di tools grafici come Canva.

Per le candidature inviare una mail al seguente indirizzo: socialunipegasobra@gmail.com.