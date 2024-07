Tennis, Ceva ospita il secondo memorial Alberto Cajro

Si scaldano i motori a Ceva per il secondo memorial Alberto Cajro, organizzato dal Tennis Clabu Ceva asd.

Il torneo limitato 3.1 si terrà a partire da sabato 3 agosto al parco Perlasca. Le iscrizioni termineranno il 1° agosto.

"Luglio si è chiuso con il torneo doppio, vinto da Andrea Sarotti e Stefano Facelli.- spiega il vice presidente del Tennis club Ceva, Paolo Marsilio - "Ora stiamo già al lavoro per il torneo di terza categoria per agosto in ricordo di Alberto Cajro".

Montepremi euro 600

Per tutte le informazioni necessarie chiamare i seguenti numeri

Paolo: 3358297297

Matteo: 3451312328

Si ringraziano per il sostegno: Cantine Batasiolo di La Morra, Caffè del borgo, Fruttero sport Fossano e il servizio Taxi Marsilio.