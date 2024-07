Women’s European Championship: Arianna Barale quarta a Brno

Arianna Barale in gara a Brno

La quarta gara del Women’s European Championship, Campionato Europeo di Velocità Femminile, inserita nel contesto dell’Alpe Adria, si è disputata sulla pista di Brno, in Repubblica Ceca, circuito che fino a pochi anni or sono ha ospitato il motomondiale.

A questa gara ha preso parte anche la pilota di Borgo San Dalmazzo Arianna Barale, tesserata per il Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, nonché studentessa del Liceo ad indirizzo sportivo di Limone Piemonte, alla guida di una Kawasaki Ninjia 400 curata dalla MRT Corse di Fidenza (PR).

Dopo aver spuntato il quinto tempo nelle qualifiche del sabato, la diciassettenne cuneese si è dimostrata all’altezza delle più quotate avversarie, sfiorando il podio della classifica di giornata, avendo conquistato una quarta posizione in gara uno e la sesta in gara due, con pista molto bagnata, risultati che le hanno permesso di raggiungere la quarta piazza finale.

A Brno, gara uno se l’è aggiudicata la spagnola Natalia Rivera Risel(Yamaha), seguita dall’italiana Josephine Bruno (Kawasaki) e dalla polacca Patricja Sowa (Kawasaki), con Ari#41 ottima quarta, seguita da Denise Dal Zotto (Yamaha) mentre in gara due, disputata sotto la pioggia, la polacca Sowa ha prevalso con un bel margine su Silvia Comincioli (Yamaha), Josephine Bruno, Beatrice Barbera (Kawasaki), Denise Dal Zotto (Yamaha) ed Arianna, che ha avuto la soddisfazione di lasciarsi alle spalle la vincitrice di gara uno Rivera, in sesta posizione.

“Dopo questo bel risultato, per me il migliore della stagione nel campionato europeo - ha riferito Arianna Barale - si guarda con ottimismo al futuro. Ringrazio la MRT Corse che mi ha messo a disposizione un mezzo competitivo, e tutti gli sponsor che mi sostengono in questa stagione sportiva”.

Il prossimo appuntamento con il Woomen’s European Championship, che vede attualmente la pilota borgarina in sesta posizione assoluta, è fissato per il prossimo mese, quando si correrà, dal 9 all’11 di agosto, sul circuito di Rijeka, in Croazia.