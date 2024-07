Alba: sindaco e assessore alla Sicurezza hanno incontrato il Comando della Compagnia Carabinieri

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore alla Sicurezza Davide Tibaldi hanno incontrato il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Alba, capitano Giuseppe Santoro, e il comandante della Stazione Carabinieri di Alba, luogotenente C.S. Claudio Grosso.

L’incontro si è tenuto prima nell’Ufficio del Sindaco per poi spostarsi in Caserma in via Generale Dalla Chiesa per mostrare all’Amministrazione spazi e metodo di lavoro. E’ stata l’occasione, inoltre, per confrontarsi non solo sulle criticità che possono essere presenti sul territorio e gli ultimi episodi di cronaca, ma anche sulla necessaria e fondamentale collaborazione per la prevenzione dei reati e il presidio del territorio.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore alla Sicurezza Davide Tibaldi: “Un incontro importante per poter lavorare al meglio e in sinergia. L’obiettivo è di intensificare ulteriormente la collaborazione, con una maggiore integrazione e coordinamento tra Amministrazione, Carabinieri, Polizia municipale e tutte le forze dell’ordine in campo in città. Ringraziamo il capitano Santoro e il luogotenente Grosso per la disponibilità dimostrata e tutti i carabinieri della Compagnia di Alba per il quotidiano impegno in città e nei comuni della giurisdizione”.