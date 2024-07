La Tosca di Puccini protagonista dell’Opera in piazza di Bra

Ritorna l’immancabile appuntamento estivo con l’Opera in Piazza.

Giovedì 1 agosto 2024 le quinte barocche di piazza Caduti per la Libertà ospiteranno il capolavoro di Giacomo Puccini, la “Tosca”, nel centenario della morte del grande compositore.

Il libretto dell’opera fu ricavato dal dramma La Tosca di Victorien Sardou, ma fu ridotto da cinque a tre atti e snellito di molti particolari che costituivano la cornice storica realistica del dramma in prosa. Infatti, il dramma dell'amore perseguitato interessava Puccini più del grande affresco storico condito di delitti e di sangue.

La Tosca è considerata l’opera più drammatica di Puccini, ricca com’è di colpi di scena e di trovate che tengono lo spettatore in costante tensione. Il melodramma ci riporta alla Roma del 1800 quando, conclusa la sfortunata avventura della Repubblica Romana, lo Stato Pontificio impone la sua restaurazione. Protagonista la cantante Floria Tosca, amante del pittore liberale Mario Cavaradossi, che è corteggiata dal ministro della polizia pontificia Scarpia. Questi imprigiona il pittore e ricatta Tosca: se la donna non si concederà a lui, Cavaradossi sarà fucilato. Allora Tosca si fa dare il salvacondotto da Scarpia, e poi lo uccide.

In scena la soprano Michelle Nixon, artista di caratura internazionale e nipote dell’omonimo presidente Usa, che interpreterà Tosca. Il tenore Rino Matafù sarà Cavaradossi, mentre il baritono Lorenzo Battagion il ministro Scarpia. Musiche dell’Orchestra Filarmonica del Piemonte, diretta dal maestro Lorenzo Bizzarri, coro Mario Braggio di Torino con direttore Gianluca Fasano. Voce narrante Alfonso De Filippis.

Da lunedì 22 luglio i biglietti potranno essere acquistati in prevendita al costo di 10 euro presso l’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Bra, a Palazzo Mathis, lunedì/martedì/giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17,30 e mercoledì/venerdì dalle 9 alle 13. È possibile prenotarsi telefonicamente al numero 0172.430185. La sera del 1° agosto i biglietti potranno essere ritirati o acquistati direttamente in piazza a partire dalle 20. Lo spettacolo inizierà alle ore 21. I posti non sono numerati.

L’evento è organizzato dal Comune di Bra in collaborazione con gli “Amici della Musica di Savigliano” e l’Associazione culturale Piero Fraire. (rb)