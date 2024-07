Le “Vecchie signore” a Vicoforte danno il via al week end di Mondovì e Motori

Sono ufficialmente tornate le “Vecchie signore”, macchine ante 1940, protagoniste assolute del week end targato “Mondovì e Motori”.

Questa mattina le auto hanno raggiunto Vicoforte per il briefing a “Casa Regina Montis Regalis”.

Numeroso il gruppo di vetture ante 1940 presenti, con alcuni pezzi dal grande patrimonio, alcuni risalenti addirittura ai primi del Novecento, tra le quali la Marchand modello E, del 1902, la Fiat Tipo 1 del 1908, la Diatto 16/20 HP del 1909 e la Unic Pheaton, anch’essa risalente al medesimo anno. Tra le presenti anche le più “recenti”, Buick D44 Six Roadster del 1916 ed alcuni esemplari di Fiat 501 e 520 Torpedo.

Alle 15, i mezzi che sono stati allineati come da tradizione di fronte alla palizzata del Santuario, partiranno alla volta di Cuneo dove alle 16.30 ci sarà l’esposizione in piazza Galimberti con la visita degli equipaggi al monumento “Fratelli Ceirano” presso il municipio di Cuneo. Alla sera la cena in occasione di “Cuneo Illuminata”.

Un evento nell’evento, al quale si lega la parte riservata alle supercar, che quest’anno vivrà una dimensione emozionante. Saranno infatti le “Ferrari” ad accendere la domenica di Mondovì e Motori, al termine di una settimana ricca di iniziative collaterali, come la mostra “Solo 12 Cilindri” con la speciale esposizione della F1-75, modello di monoposto utilizzato nel 2022 da Charles Leclerc e Carlos Sainz nel Campionato del Mondo di Formula 1. Lo spazio sarà ancora aperto questa sera (dalle 15 alle 19). La show car, con le grafiche aggiornate al 2024, giunta a Mondovì grazie al supporto di Shell e di CuneoLube, e che troverà collocazione anche nel fine settimana di Mondovì e Motori (sabato 20 e domenica 21 luglio) in Piazza Monsignor Giuseppe Moizo, situata nel centro storico di Mondovì Breo.

IL PROGRAMMA

SABATO 20

Ore 10:30 Partenza per Mondovì e successivo allineamento delle auto nel centro storico di Mondovì Breo, con esposizione delle vetture dal pomeriggio per le vie.

Ore 21:00 Grande Presentazione delle auto ed equipaggi in costume d’epoca, in Piazza Ellero.

Dal Mattino, “Mostra Scambio” nei pressi di Piazzale Giardini, con proseguimento per tutta la giornata di domenica.

DOMENICA 21

Ore 9:30 Posizionamento delle “Vecchie Signore” in Mondovì Breo, con esposizione nei pressi di Piazzale Giardini per tutta la giornata. In concomitanza “Mostra Scambio”, con la possibilità di visionare moto, cicli e ricambi d’epoca.

Dalle ore 9:00 In parallelo, in Piazza D’Armi a Mondovì Piazza, accettazione equipaggi “Salita in Alta Quota”, con Evento Supercar riservato a vetture Ferrari.

Dalle ore 10:30 alle ore 14:00, in Piazza Maggiore esposizione di vetture Ferrari partecipanti all’evento supercar.

Ore 14:30 Partenza delle vetture partecipanti all’evento supercar da Piazza Ellero per la “Salita in Alta Quota”. Prova di abilità non competitiva che si snoda nel territorio monregalese con arrivo a Prato Nevoso.

Ore 16:30 A Prato Nevoso, arrivo ed esposizione delle vetture partecipanti all’evento.

Ore 17:00 Salita in telecabina in quota presso lo “Chalet Il Rosso” per il gran finale di kermesse.

MODIFICHE ALLA VIABILITA'

1. istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle ore 06.00 del 20 luglio alle ore 24.00 del 21 luglio in piazzale Giardini, sotto la tettoia e nell’area adiacente alla stessa;

2. istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle ore 14.00 del 20 luglio alle ore 24.00 del 21 luglio in piazzale Giardini, su tutta la piazza e su tutta la parte viabile;

3. istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle ore 14.00 alle ore 21.00 del 20 luglio in via Beccaria (nel tratto compreso tra via Rosa Govone e piazza C. Battisti), in piazza Roma, piazza Cesare Battisti, via Meridiana, piazza San Pietro, via Sant’Agostino, piazza Mons. Moizo, piazzetta Comino, via Piandellavalle, piazza Santa Maria

Maggiore e via Marconi;

4. istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle ore 15.00 del 20 luglio alle ore 15.30 del 21 luglio in piazza Ellero, su tutta la piazza e su tutta la parte viabile;

5. istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle ore 08.00 alle ore 14.30 del 21 luglio in piazza d’Armi;

6. istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dalle ore 08.00 alle ore 14.30 del 21 luglio in piazza Maggiore, nelle corsie di marcia lato portici soprani e sottani;

7. istituzione del doppio senso di circolazione dalle ore 8.00 alle ore 14.30 del 21 luglio in via delle Scuole ed in via Carassone, per il solo traffico veicolare dei residenti e degli aventi diritto con accesso e recesso rispettivamente da piazza IV Novembre e via Ospedale.

In aggiunta, si segnala altresì che i veicoli in sosta su via Biglia, via Gioda, via Rosa Govone, via Alessandria, via Cigna e largo Mons. Roatta (nell’arco temporale di cui alle limitazioni alla viabilità e sosta veicolare di piazza Ellero) non potranno lasciare dette aree. Per eventuali e ulteriori informazioni sulle modifiche alla viabilità, potrà essere contattata la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale al numero 0174.559205.