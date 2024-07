Domani in Valle Maira la terza edizione de “Il Giro dell’Acciugaio”

Una giornata diversa e ricca di emozioni. L’associazione Borgata Ghio ha organizzato per domani, domenica 21 luglio, la terza edizione de “Il Giro dell’Acciugaio”, escursione tra natura, cibo e musica.



Il raduno è previsto alle ore 9 in Località Piancetta, frazione Tetti di Dronero. Da qui a piedi o con la navetta si raggiungerà la località “Due vie”, punto di partenza per la camminata che inizierà alle ore 9:45.



Un percorso sterrato per 2,5 km che condurrà alla borgata Ghio, con un dislivello di 400 m, durante il quale sono previste tappe di intrattenimento. La camminata, tranquilla ed ombreggiata, è stata pensata anche per i bambini.



Per le ore 12,45 è previsto l’arrivo a Codighìu, con pranzo al sacco di prodotti della Valle Maira offerto dall’organizzazione.



Durante il pomeriggio “Il Giro dell’Acciugaio proseguirà all'interno della borgata, con rappresentazioni teatrali e musicali. Concluderà la giornata l'appello degli acciugai che nei secoli sono partiti dalla borgata Ghio verso la pianura padana, la Francia e la Spagna. Per tutto il tempo di permanenza a Codighìu, sarà possibile visitare il Museo di Borgata e l’Archivio Storico.



Gli organizzatori consigliano un plaid per il pranzo al sacco, borraccia d’acqua per la camminata, abbigliamento e scarpe comodi. Intorno alle ore 17:30/18 è previsto il ritorno al parcheggio: chi vuole può tornare al parcheggio a piedi (questo in qualunque momento della giornata), mentre chi preferisce verrà accompagnato con la navetta.



L’evento è organizzato con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRC, Città di Dronero, Fiera degli Acciugai, Terres del Monviso, Agrispesa.



La partecipazione è gratuita. Informazioni: associazioneborgataghio@gmail.com / 388 1095499 / 335 1228974.