Mahmood, Venditti e Silvestri e non solo: big in concerto e tante proposte per vivere il fine settimana in Granda

CERVERE

MAHMOOD E VENDITTI ALL’ANIMA FESTIVAL

L’’estate porta nella provincia di Cuneo, l’Anima Festival, il progetto musicale di Ivan e Natascia Chiarlo, musicisti saviglianesi che da nove anni accolgono nell’’Anfiteatro dell’’Anima, struttura privata a pianta di teatro greco, che hanno costruito sulla sommità della collina di Cervere, i più importanti tour nazionali.

Dopo i concerti con protagonisti Fiorella Mannoia, Umberto Tozzi ed Ermal Meta, la rassegna prevede due altri grandi appuntamenti in programma per questo fine settimana. Sabato 20 luglio a Cervere arriverà infatti Mahmood, che da oltre due mesi è sold out. Il suo tour estivo, accompagnato da "‘’Tuta gold"’’, la canzone che ha portato al Festival di Sanremo e che ora è tra le hit più amate sulle spiagge, insieme con ‘’"Ra Ta Ta"’’, è un appuntamento imperdibile nell’estate cuneese. Domenica 21 luglio sarà la volta di Antonello Venditti: per tre volte applaudito all’Anima Festival, arriva preannunciato dal successo planetario dello storico brano ‘’"Notte prima degli esami"’’ con cui quarant’’anni fa ricordava l’’emozione dell’’esame di maturità. Oggi, lo festeggia con una tournée che può contare su un pubblico intergenerazionale. Per Venditti tutto esaurito, anche gli ultimi posti.

Il 4 agosto, la musica lascerà il posto al cabaret: protagonista Angelo Duro con ‘"’Sono Cambiato"’’. L’’ex Iena porta in tour il suo ultimo monologo in cui conferma la fama di ‘’comico immorale’’. I biglietti per tutti gli spettacoli sono in vendita su ticketone. Informazioni sul sito www.animafestival.it e www.associazionetoscanini.it. L’’area apre 90 minuti prima del concerto. Parcheggio a 50 metri dall’’ingresso.

MONFORTE

DANIELE SILVESTRI A MONFORTINJAZZ 2024

Sulla cima di un paese incantato, in uno spazio all’aperto indimenticabile e acusticamente perfetto, Monfortinjazz offre al pubblico l’occasione unica di ascoltare grandi artisti e regalare un’esperienza indimenticabile. Sabato 20 luglio all’Auditorium Horszowski è atteso il nuovo live di Daniele Silvestri, fino ad aprile stabile a Roma con ben 30 repliche. Un’emozionante festa per i primi 30 anni di carriera dell'artista. Un live in una forma più intima con una speciale formazione in trio per regalare al pubblico una versione nuova dei suoi brani. E un progetto nato per celebrare 30 anni di musica. Una carriera straordinaria durante la quale Silvestri ha dimostrato una sensibilità particolare nel raccontare le storie della vita quotidiana, affrontando tematiche sociali e politiche in modo diretto e poetico. Storie che hanno descritto in maniera sincera, ironica e romantica il nostro paese e chi lo abita. Una combinazione di talento artistico, impegno sociale e versatilità stilistica, che lo hanno reso una figura tra le più significative della scena musicale italiana. Il concerto avrà anche un opening di eccezione: sul palco prima di Silvestri Casadilego, ovvero Elisa Coclite, talentuosa cantante italiana, nota soprattutto per aver vinto la 14ª stagione del talent show italiano X-Factor e che dopo il talent ha saputo ritagliarsi spazio e considerazione nel mondo del cantautorato italiano più raffinato, con un ruolo anche nel cast della versione italiana dell’opera rock di David Bowie «Lazarus», con protagonista Manuel Agnelli.

Via del Carretto 16, Monforte d'Alba.

+39 333 8349690;

info@monfortinjazz.it

www.monfortinjazz.it

CUNEO

ALL’ILLUMINATA I POLIFONICI DEL MARCHESATO E I MUSICI DEL MARCHESATO

Si preannuncia un altro entusiasmante weekend di Cuneo Illuminata: dopo la cena “Mille luci nel piatto” di giovedì e la pedalata “Illuminabici” di venerdì, sabato 20 luglio alle ore 21 arrivano in piazza Galimberti i Polifonici del Marchesato e i Musici del Marchesato con “La canzone italiana in concerto”. Sul palco allestito per l’occasione saliranno ben 65 coristi, 30 orchestrali, 2 narratori e un direttore A interpretare 25 canzoni tra le più celebri della musica leggera e pop italiana, oltre ad un attore ad accompagnare il pubblico in questo fantastico viaggio nella storia e nella musica. Canzoni rivisitate, prima di tutto in chiave corale, e poi riarrangiate dal punto di vista strumentale, con un’elegante versione per orchestra ritmo-sinfonica curata dai professori Stefano Eligi e Diego Longo. Si partirà da “O Sole mio”, per poi passare ai successi più famosi del Trio Lescano e del Quartetto Cetra, per arrivare agli anni ’50 e alla seconda parte del 1900 con Domenico Modugno, Fred Bongusto, Mia Martini, Lucio Battisti, I Cugini di Campagna, i Ricchi e Poveri… E poi le sonorità degli anni ’80, con Edoardo Bennato, i Matia Bazar e Franco Battiato, mentre l’ultimo decennio musicale del secolo scorso troverà spazio nelle note dei Pooh, di De Andrè e di Biagio Antonacci. Il primo decennio degli anni 2000 sarà affidato alle pagine più coinvolgenti di Jovanotti ed Elisa, prima dell’immancabile spazio lasciato alla musica popolare e di montagna e al gran finale, riservato alla melodia “eterna” dell’intramontabile “Volare” (Nel blu dipinto di blu). In questo travolgente viaggio tra un secolo di musica italiana, il pubblico verrà letteralmente preso per mano dal racconto di Giorgio Lusso e Carla Coccolo, tra aneddoti e curiosità legate ai pezzi che via via scorreranno, legati insieme da un magico “fil rouge” preparato e firmato da Alberto Gedda.

Accesso gratuito e in piedi al concerto. Tra una canzone e l’altra, si terranno gli spettacoli di luci a tempo di musica di Cuneo Illuminata alle 22 e alle 22.30.

Nel tardo pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 18.30, I Polifonici del Marchesato saranno presenti all’inaugurazione del rinnovato Scalone Bellavista sul Lungostura Kennedy, dove allieteranno i presenti con un’esibizione a cappella.

CUNEO

WEEKEND AL MUSEO

Fino al primo weekend di settembre il Museo Civico di Cuneo, nei fine settimana, dà ai visitatori la possibilità di scegliere tra diversi percorsi tematici volti ad approfondire gli aspetti più originali e meno noti dell’esposizione. Le visite avranno la durata di un’ora, con partenza su tre turni: 15.30, 16.30 e 17.30. Prenotazione gradita tramite mail. In alternativa, i visitatori avranno comunque la possibilità di usufruire del percorso “classico” con visita guidata, servizio da sempre compreso nel biglietto d’ingresso il sabato e la domenica.

I fine settimana dell’estate tra Longobardi, affreschi medievali e tanto altro, portano tante occasioni per scoprire le collezioni del museo, recentemente arricchitesi di nuove donazioni e raccolte degne di nota. Nel calendario di luglio 2024:

20/21 luglio: Siti di età romana ed antiche epigrafi nella Sala della Romanità.

27/28 luglio: La scoperta archeologica della necropoli di Sant’Albano Stura.

Per informazioni.

0171 634175

museo@comune.cuneo.it

https://www.comune.cuneo.it/cultura/museo.html

CUNEO

ZOÈ IN CITTÀ

Dal 19 luglio al 4 agosto al Parco Fluviale di Cuneo il Collettivo Zaratan accoglie la V edizione di "Zoé in città", un luogo dove si incontrano le ultime tendenze del circo contemporaneo, del teatro, della danza, della musica, del cinema. Venerdì 19 e sabato 20 luglio lo spettacolo "Fortuna", con Piergiorgio Milano. Domenica 21 luglio "Futuro Remoto", con la Compagnia del Birùn.

Informazioni:

+39 347 7219932

zoeincitta@gmail.com

https://zoeincitta.it/

CUNEO

"PERIFERIE DANZANTI" ALLA CASA DEL QUARTIERE DONATELLO

Alla Casa del Quartiere Donatello di Cuneo tra la fine di luglio e inizio agosto è tempo di "Periferie Danzanti", la manifestazione che anima il territorio con eventi aggregativi pensati per dare vitalità alla comunità e accogliere gli appassionati di ballo, ma non solo. Ad alternarsi in questa estate liscio, swing, lindy hop e balli folk tra tradizione e internazionalità. Domenica 21 luglio primo appuntamento all'insegna dello swing con il concerto di Lazy Lady Swing. Per chi non avesse mai ballato lo swing e il lindy-hop l'associazione Swing Juice organizza dalle 18 una lezione di “Primi Passi”. Il concerto inizia alle 21 con ingresso gratuito. Chi volesse fermarsi a cena può contattare l'associazione Swing Juice all'indirizzo email info.swingjuice@gmail.com .

Il 25 luglio si balla liscio con l'OrchestraSimpatia. La serata inizia alle ore 21:00 con musica dal vivo e l'ingresso è gratuito. Durante l'evento, è possibile cenare presso La Casa del Quartiere Donatello. Per maggiori informazioni e prenotazioni per la cena, è possibile contattare il numero 3474772582.

Il 27 luglio è tempo di balfolk con il Duo Des Cimes. Si parte alle 15 con lo Stage di Danze guasconi con il Duo des Cimes (prenotati a balfolk.cuneo@gmail.com). Dalle 21 circa, il giovane duo guascone sale sul palco per uno scintillante concerto a ballo. Possibile cenare prenotando a balfolk.cuneo@gmail.com

Il 1 agosto liscio con Claudio Music Folk. Inizio alle ore 21:00 con musica dal vivo e l'ingresso sarà gratuito. Possibile cenare presso La Casa del Quartiere Donatello contattando il numero 3474772582.

La manifestazione Periferie Danzanti è organizzata dalla Casa del Quartiere Donatello in collaborazione con Swing Juice, un'associazione che si dedica alla diffusione dei balli e della cultura degli anni '20 e '30. Swing Juice offre corsi di ballo a Cuneo, Bra e Alba e organizza serate danzanti a tema.

ALBA

L’ORCHESTRA TERRA MADRE IN CONCERTO ALL’ARENA SACERDOTE

Domenica 21 luglio, alle ore 21, nell’Arena Guido Sacerdote (ingresso via Accademia), l’Orchestra Terra Madre si esibisce in concerto. L’ingresso è libero e gratuito e non occorre prenotare. Un viaggio tra tradizioni e culture che unirà la pizzica del Salento alla rumba gitana, i ritmi del Marocco alle melodie dell’Occitania fino alle tammurriate del Vesuvio, fondendo le sonorità del Mediterraneo al dialetto piemontese e festeggiando in musica l’incontro e la diversità. L’orchestra è nata nel 2018 per celebrare la Cerimonia Internazionale di Terra Madre Salone del Gusto di Torino. Il progetto, curato artisticamente e diretto musicalmente da Simone Campa, intende creare una comunità internazionale di musicisti e suonatori tradizionali dando vita a uno spazio di espressione artistica condivisa e multietnica. L’incontro tra persone, lo scambio di esperienze, il dialogo interculturale, le tradizioni e le radici culturali sono i valori fondanti del gruppo. Il concerto rientra nel ricco calendario di appuntamenti del cartellone Estate ad Alba 2024 curato dall’Amministrazione comunale attraverso i Servizi culturali e viene realizzato grazie al contributo del Progetto SAI Cuneo. Il progetto SAI (Sistema di accoglienza e integrazione) si occupa, a livello nazionale e locale, di accogliere i richiedenti protezione internazionale . Il concerto in programma vuole essere quindi un momento di unione fra arte e multiculturalità che ha lo scopo anche di far conoscere il progetto stesso e di rendere maggiormente visibile il suo lavoro sul territorio.

Per informazioni: 0173 292470 – cultura@comune.alba.cn.it

ALBA

BURATTINARTE SUMMERTIME

Sabato 20 luglio la rassegna Burattinarte Summertime, in corso dal 1° giugno al 8 settembre in Langhe e Roero, fa tappa in frazione Scaparoni ad Alba con lo spettacolo di Daniela Castiglione (Treviso) "Il mostro Mangiacolori". Inizio alle ore 21.30. Claudio Giri e Consuelo Conterno, direttori artistici di Burattinarte, la presentano così: « Artista completa, che inventa e scrive i suoi spettacoli, disegna e crea i suoi burattini, Daniela Castiglione è una delle poche burattinaie soliste attive in Italia Lo spettacolo, rivolto ai più piccoli ma non solo, racconta la storia di un mondo divenuto improvvisamente senza colori a causa di un mostro tremendo e un po’ tonto. Riuscirà il bambino Ciccicocò con il suo gatto magico a riportare tutto alla normalità? Certamente avrà bisogno dell’aiuto del pubblico per far tornare a risplendere tutto il Creato». In caso di pioggia lo spettacolo si terrà nel salone del Collettivo Scaparun.

Per informazioni: www.burattinarte.it.

ALBA

DIGITAL DREAMS

Proseguono nella sala Maccario del Museo Civico "Federico Eusebio" le esposizioni temporanee con “Digital Dreams”, oltre venti opere di Paolo Vergnano, sino 29 settembre 2024. L’artista albese, con grande sensibilità, inserisce nelle proprie opere elementi di natura zoologica, come zebre, giraffe, pellicani e farfalle, creando atmosfere oniriche in luoghi fatiscenti e abbandonati. Orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 18; sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Informazioni.

museo@comune.alba.cn.it

+39 0173 292111

ALBA

ALBA SOTTERRANEA - VIAGGIO AL CENTRO DELLA CITTÀ

Il percorso "Alba Sotterranea" è un tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio. Gli itinerari sono diversi di data in data, a rotazione sono inserite le diverse tappe sotterranee. La visita ha una durata tra un’ora e mezza e due. La visita è possibile in qualunque data per gruppi e scolaresche o per visite private con prenotazione in anticipo: in questo caso scrivi a info@ambientecultura.it. Biglietti individuali: intero 13 €, ridotto 10 (ragazzi tra i 10 e i 17 anni, accompagnatori disabili, soci Ambiente & Cultura, Abbonamento Musei, soci Banca d'Alba, soci Touring Club Italia, docenti e giornalisti), gratuito under 10 e disabili (con invalidità superiore al 75% documentata). Il punto di ritrovo è davanti all'Ufficio Turistico in Piazza Risorgimento, 2 ad Alba, salvo diversa indicazione da parte degli organizzatori.

www.visitlmr.it/it/esperienze/alba-sotterranea

info@ambientecultura.it

+39 339 7349949

BAGNOLO PIEMONTE

A VILLAR I FESTEGGIAMENTI PER "LA CARMINELA"

Dal 19 al 23 luglio torna in frazione Villar di Bagnolo Piemonte la tradizionale festa “La Carminela” con un programma ricco di appuntamenti. Sabato 20, il ristorante apre per il pranzo, alle 12,30. Nel pomeriggio giorno dedicato ai colori con il “Color Fun” (apertura iscrizioni alle 15). Dalle 19 aperitivi con taglieri di affettati e dalle 20 possibilità di cenare. Dalle 22 ancora musica con il Dj Fabian e dalle 23 sarà grande musica dal vivo con la band Disco Inferno. Domenica 21 spazio agli sportivi con il raduno delle due ruote, aperto a mountain-bike ed e-bike, a partire dalle 8,30. Sarà la giornata dedicata alla ricorrenza solenne con la messa e la processione dedicata alla Madonna del Carmine. Possibilità di pranzare (dalle 12,30) e di cenare (dalle 20) ancora con la grigliata o con la pizza. La serata in musica sarà dedicata, dalle 21, al tradizionale ballo liscio con l’orchestra Aurelio Seimandi.

Gli organizzatori ricordano che è consigliata la prenotazione per pranzi e cene al numero 353-4574724. È possibile anche visitare le pagine social, Instagram: festa_carminela e Facebook: Festa Carminela.

BARGE

SI RICORDANO I PARTIGIANI AL "BRICCO PELATA"

Per preservare la memoria dei uomini, donne e ragazzi che hanno perso la vita tragicamente nel periodo della lotta partigiana negli anni dal 1943 al ’45, torna puntuale, la terza domenica di luglio, che quest’anno cade il 21, in frazione Gabiola di Barge la commemorazione al monumento eretto in loro ricordo nella località Bricco Pelata. Luca Rossetto, presidente dell’associazione che porta il nome di Bricco Pelata, ricorda: “Il fulcro dell’evento sarà domenica 20 luglio, con la commemorazione che vede alle 11,30 la messa in suffragio dei caduti civili e partigiani di Barge, per non dimenticare le tante persone che sacrificando la loro vita hanno reso possibile la nostra libertà. La nostra – ricorda Rossetto - è una festa semplice genuina come quando nei secoli scorsi i malgari salivano in montagna per gli alpeggi e a mezza estate si riunivano al Bricco Pelata per un momento conviviale. Ognuno portava quello che aveva da mangiare – conclude Rossetto - tra vino, formaggio, pane, salame per trascorrere dei momenti conviviali, in quella che allora era chiamata la ‘Festa d’la Ciulera’ con i balli accompagnati dall’organetto”. Il luogo di Bricco Pelata divenne poi noto per i tragici eventi di 80 anni fa e, tra questi, viene ricordato l'episodio descritto nella tesi di laurea di Giulia Beltramo: “Durante il rastrellamento del 18, 19 e 20 luglio 1944, proprio nel punto in cui è stato collocato il pilone venne ucciso Pietro Carle, un ragazzo di soli 19 anni, non appartenente allo schieramento dei partigiani. Il pomeriggio del 19 luglio egli era nei boschi insieme al fratello minore e cercava di evitare la furia dei tedeschi, ma una pallottola proveniente dal basso lo colpì al petto e morì sul colpo. Poche ore dopo suo padre venne portato dai nemici sul luogo del delitto e per proteggere gli altri abitanti dovette far finta di non riconoscere il cadavere del figlio. Solo alcuni giorni dopo riuscì a recuperare il corpo e a concedergli una degna sepoltura”.

La festa si apre sabato 20 luglio alle 19,30 cena campagnola servita al tavolo. A seguire serata danzante con l’orchestra “Dante e Franca” ad ingresso libero. Domenica 21 luglio, alle 11,30 santa messa in suffragio dei caduti civili e partigiani bargesi. Alle 12,30 pranzo campagnolo servito al tavolo (su prenotazione). Alle 15,30 danze occitane con il gruppo “Lou Janavel” ad ingresso libero. Nel pomeriggio il “Trucca bimbi” in collaborazione con la Croce Rossa di Barge. Alle 19,30 cena campagnola servita al tavolo (su prenotazione). Per tutta la durata dei festeggiamenti sarà in funzione un servizio bar, paninoteca e gofri, mentre in zona sono a disposizione acqua potabile e servizi igienici con ampie aree libere per parcheggio, bivacco tende e pic-nic. Per informazioni e prenotazioni: 328-2225287 (Diego Perotti), 339-4082903 (Luca Arnaudo), 335-8177660 (Luca Rossetto).

BELLINO

GRANDE FESTA PER I 75 ANNI DEI CAMPI SCUOLA

Il 2024 è l’ anno dei 75 anni di campi scuola a Sant’Anna di Bellino. Domenica 21 luglio, sarà la giornata della grande reunion, del ritrovo di quanti hanno avuto in Sant’Anna un luogo caro o un legame del cuore, sottolineano dall'Opera Beato Ancina. Sarà un momento di festa per tutti coloro che sono passati da qui in 75 anni. In occasione dello speciale anniversario presso la casa alpina “Excelsior”verrà inaugurata la mostra fotografica, che attraverso foto, documenti, ricordi, racconta l’essenza di questa esperienza, il suo significato e ciò che significa ancora per molti. Il programma della giornata prevede alle 11 la messa celebrata dal vescovo Monsignor Cristiano Bodo, alle 12,30 il pranzo e dalle 15,30 il concerto dei Polifonici del Marchesato. Per prenotare il pranzo ( polenta, salsiccia e dolce) telefonare ai numeri 329 8182310 o 334 9792822.

BENE VAGIENNA

MOSTRA CARROZZE E MANUFATTI LIGNEI DEL MONDO AGRICOLO

Dal 7 luglio al 31 dicembre presso Palazzo Lucerna di Rorà a Bene Vagienna inaugurazione della sala delle carrozze, presentazione dei manufatti lignei sul mondo agricolo e mostra con opere in miniatura di Ginet Manassero. Ingresso gratuito, apertura nei giorni festivi ore 10,00-12,00 e 15,00-18,00. Sabato pomeriggio ore 15,00-18,00.

Informazioni:

Ass. Amici di Bene

info@amicidibene.it

https://www.amicidibene.it/

BRA

DOMENICA IL MERCATO DELLA TERRA

Il Mercato della Terra torna a Bra domenica 21 luglio, prima della pausa estiva del mese di agosto, quando i produttori della zona ritorneranno con le loro storie, i prodotti, i sapori e i profumi della terra. Nella storica area che si spinge sotto l’ala di corso Garibaldi, ogni terza domenica del mese, dalle 8 alle 17 (il 21 luglio l’orario sarà eccezionalmente 8/13), si propone un’esposizione aperta non solo come spazio commerciale, ma come luogo di degustazione e di diffusione della cultura del cibo. Ortofrutta fresca e trasformata in deliziosi succhi di frutta o confetture, formaggi, salumi, pane artigianale, vino, miele, spezie, olio e molto altro ancora, la migliore qualità della zona si presenta alla città, garantita dalla più sicura delle certificazioni esistenti: la faccia di chi produce. Al Mercato della Terra di Bra i protagonisti sono proprio i produttori di cibi che parlano di antiche tradizioni del territorio attraverso un’enogastronomia di assoluta eccellenza, sostenuta dal Comune della Zizzola, dal Mercato Campagna Amica e da Slow Food Bra al fine di avvicinare produttori e consumatori. Insomma, un Mercato da non perdere per gli amanti degli alimenti genuini che puntano a stuzzicare la gola all’insegna di sapori rigorosamente a km zero. Ci si va una volta e ci si ritorna, sempre.

BRA

I CARBONAI DI SERRA S.BRUNO

A Palazzo Mathis, personale di Maria Mesiano, che vuole raccontare una delle attività che vengono svolte in Calabria: la produzione di carbone vegetale. La mostra sarà visitabile dal 6 al 28 luglio.

Informazioni.

+39 0172 430185

www.comune.bra.cn.it/it

turismo@comune.bra.cn.it

CAMERANA

TORNA L'APPUNTAMENTO CON SUB TURRIM

“Sub Turrim”, questo il nome della festa estiva che anche quest’anno la Pro loco di Camerana propone nei giorni 19, 20 e 21 luglio. Evidente il riferimento all’ imponente e bella torre medievale che domina lo storico borgo di Camerana Villa. Proprio ai piedi della torre si partirà venerdì 19 luglio con la tradizionale merenda sinoira (prenotazione obbligatoria entro il 17 luglio). Sarà possibile gustare due piatti di antipasti misti tipici della tradizione piemontese con l´aggiunta di qualche innovazione e un ricco tris di dolci, il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino o altra bevanda a scelta. Seguirà alle 21:30 il Concerto folkloristico del gruppo “Cui da ribote” che si esibirà con musiche e canti popolari piemontesi accompagnati dall´immancabile suono della fisarmonica. Sabato 20 luglio la serata inizierà alle ore 19:00 con l´apertura dello stand gastronomico: a scelta sarà possibile gustare antipasti misti, ravioli al plin con sughi vari, carne alla brace, patatine fritte e gustose “friciule”. Alle 21:30, nella piazza del Municipio, si potrà ascoltare musica dal vivo del duo “Glamour” e, a seguire, intrattenimento con Dj Set. La giornata conclusiva, domenica 21 luglio, prevede alle ore 19:00 la riapertura dello stand gastronomico e, a partire dalle ore 21:00, musica dal vivo con il gruppo “Al fiume c’è chi va controcorrente”, un viaggio tra le parole e la musica di Fabrizio De André. Quest’anno la manifestazione si svolgerà nel giardino adiacente la sede dell'associazione dalla quale sarà possibile godere, nell´oscurità della notte, di una vista suggestiva della torre illuminata. Tutti gli intrattenimenti delle serate saranno A ingresso libero.

Per informazioni e prenotazioni: Sandra 3477925741; Denise 3456444682.

CANALE

FIERA DEL PESCO 2024

Dal 20 al 28 luglio nel centro storico di Canale si svolgerà la tradizionale Fiera del pesco (ancora più spettacolare) con intrattenimento e enogastronomia: concerti di Irene Grandi, Ron, Dargen d'Amico, cabaret con Uccio de Santis, Notte Rosa e fontane danzanti.

canaleonline.it

protocollo@comune.canale.cn.it

Facebook Instagram

CASTELMAGNO

LA CAMERATA CORALE "LA GRANGIA" IN CONCERTO

La Camerata Corale La Grangia, che celebra quest’anno il 70° di attività, si esibirà al Santuario di Castelmagno, domenica 21 luglio con inizio alle ore 17. Il concerto, con la direzione del maestro Mario Barbero e gli arrangiamenti di Angelo Agazzani, è a ingresso gratuito, con il contributo del Centro Ousitan de Coulturo "Detto Dalmastro". La Camerata è un gruppo di studiosi del canto popolare piemontese (una eco delle seicentesche camerate culturali) dilettanti, ma con impegno “professionale” in quanto seriamente impegnati a schedare l’anagrafe poetica della tradizione popolare del loro Piemonte. Un coro di uomini (secondo la tradizione piemontese), dalle più svariate professioni che dal 1953 – chi più chi meno! – studia e ripropone le canzoni della sua terra. Primo concerto il 4 novembre 1954 a Torino. Fondatore, ricercatore, armonizzatore e direttore-cantore: Angelo Agazzani, grafico di professione e autodidatta nel campo musicale.

CELLE DI MACRA

CONCERTO DEI SOUL SAUDADE TRIO

Domenica 21 luglio alle ore 16.30 a Celle di Macra, in Borgata Chiesa, è previsto il concerto del gruppo musicale “Soul Saudade Trio ”, secondo appuntamento fuori cartellone della VII Rassegna Cine&musica e… all'ecomuseo dell’Alta Valle Maira. Il gruppo musicale Soul Saudade Trio formato dai tre musicisti Alberto Gertosio, Alberto Savatteri e Yasmin Khreiwesh propone brani di propria composizione, contenuti nel disco “La Strada”, che spaziano dal jazz al valzer musette parigino, dalla new-age alla bossanova brasiliana. Quest’anno la rassegna comprende 15 eventi musicali e di intrattenimenti in cartellone e 2 fuori cartellone programmati durante i mesi estivi nei comuni dell’Ecomuseo che spaziano dai concerti, agli eventi musicali ai cineforum per bambini, ragazzi e giovani ampliandosi agli spettacoli di intrattenimento per bambini e ragazzi. L'evento è realizzato in collaborazione con i Comuni di Macra e di Celle di Macra, la Pro Loco Seles. La partecipazione è gratuita.

CHERASCO

NAPOLEONE. LA CAMPAGNE DI MONDE…

Mostra di Jean Gaudarie Thor, presso Palazzo Salmatoris. Orario di visita: dal mercoledì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30. Sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero.

www.comune.cherasco.cn.it

DOGLIANI

VIBRAZIONI 2024

Torna a Dogliani "Vibrazioni! 𝐀𝐩𝐞𝐫𝐢𝐭𝐢𝐯𝐢 & 𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜!". Buon cibo, vino e cocktail nelle vie e nel centro storico della parte bassa e alta del paese, Festa di Mezza estate e proiezione del film di animazione per i più piccoli “Inside Out 2". Sabato 20 luglio a Dogliani Castello.

Informazioni:

doglianiturismo.com

comune@comune.dogliani.cn.it

+39 347 019 3483

DRONERO

ORIGINI FESTIVAL

È in arrivo al CineTeatro la prima edizione di “Origini Festival”, una serie di imperdibili appuntamenti organizzati dalla compagnia O.P.S. Officina per la Scena con il contributo del Comune di Dronero e la Fondazione CRC. “Per questa prima edizione di Origini Festival abbiamo voluto rappresentare la sostenibilità - raccontano gli organizzatori - non solo quella ambientale, ma anche quella umana". Il via questa sera, sabato 20 luglio, con una compagnia storica del teatro italiano, Assemblea Teatro, e il suono dei Pink Floyd, in un recital che mette al centro la figura carismatica e fragile di Syd Barret raccontando il suo genio e le sue fragilità. Domenica 21 luglio di scena Giobbe Covatta con il suo “6 gradi”.

Info e prenotazioni cineteatroiris.ops@gmail.com / 340 7439443

FOSSANO

FESTA DI SANT'ANNA

Da sabato 13 luglio a domenica 21 luglio, presso il suggestivo Borgo Vecchio di Fossano, Festa di S.Anna: numerosi appuntamenti musicali e sportivi ospitati nell'incantevole cornice medievale della città. Sabato 20 luglio alle ore 21, Burgue Festival presso Piazza San Giovanni, presentato da Walter Lamberti. Ingresso libero; domenica 21 luglio: Santa Messa solenne di Sant’Anna e Premiazione del Borgatino dell’Anno, alle ore 10, e per chiudere Musica in Compagnia alle ore 21.

Per informazioni.

Borgo Vecchio, Fossano

3920282754

iatfossano@visitcuneese.it

https://www.borgovecchiofossano.it/

FRABOSA SOTTANA

SALONE DEL LIBRO DI MONTAGNA

Il Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana arriva alla sua decima edizione e vi aspetta sabato 20 e domenica 21 luglio. Tutte le iniziative sono gratuite, otto i libri che verranno presentati dagli autori stessi nella sala consiliare del municipio. La 10ª edizione del Salone del Libro di Montagna è organizzata dall’Associazione Culturale Valle Maudagna presieduta da Gianni Dulbecco. La rassegna gode dei patrocini di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Frabosa Sottana. Si avvale dell’importante contributo di Fondazione CRC, Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de Baldi del Comune di Frabosa Sottana e di alcune aziende di Piemonte e Liguria.

Per informazioni.

+39 01742 44 481 (Comune di Frabosa Sottana)

comune@comune.frabosa-sottana.cn.it

https://salonelibromontagna.blogspot.com/

FRABOSA SOPRANA

CORSO DI FITOALIMURGIA

L'Ecomuseo del Marmo di Frabosa Soprana, in collaborazione con l'Associazione Culturale "E Kyé" della frazione Fontane, vi invita sabato 20 e domenica 21 luglio a due giornate dedicate alla fitoalimurgia, l'uso alimentare delle erbe spontanee. La partecipazione al corso e alle escursioni è gratuita; si richiede la partecipazione a entrambe le date e la prenotazione al +39 349 662 7180 (Alessandro). Possibilità di pernottare presso l'Ostello a Fontane per la sera del sabato, e di pranzare presso l'Osteria di Fontane la domenica a pranzo.

Per informazioni:

Ecomuseo del Marmo

+39 349 662 7180 (Alessandro)

ecomuseomarmo.frabosa@gmail.com

FRASSINO

UNA FESTA PER RICORDARE IL DOTTOR SILVIO GALVAGNO

Una festa solidale nel ricordo del medico Silvio Galvagno di Manta (mancato l’11 maggio a 70 anni di età), che aveva i poveri del pianeta nel suo cuore: si svolgerà a Frassino, in Valle Varaita, sabato 20 luglio. Alle 10.30, sarà celebrata una Messa nella parrocchiale del paese, in suo ricordo: la concelebreranno don Piero Gallo (già parroco a San Salvario di Torino e missionario), don Bartolomemo Rinino (missionario in Kenya), don Gino Chiesa (prete operaio di Alba), don Cornelio Barra di Verzuolo e il parroco don Piermario Brignone (missionario in Camerun). Alle 11.30, sarà inaugurata la targa dipinta dall’artista verzuolese Sandro Midulla che sarà posizionata sulla facciata del Bed&Breakfast Barba Bertu (nella centrale piazza di Frassino). La giornata di festa proseguirà, tra diverse testimonianze, con il pranzo (offerto agli amici e agli estimatori del dottor Galvagno e a chi crede nella solidarietà): saranno bei momenti per ritrovarsi insieme, in modo semplice, come sarebbe piaciuto al dottor Galvagno. Gli organizzatori della giornata, nel dare il più cordiale benvenuto a tutti quelli che saranno presenti, intendono “ringraziare per la loro generosità l’artista Sandro Midulla, la Tipografia Graph Art di Manta, i panettieri Beppe Bellino di Piasco, Guido Barello di Melle e Andrea Mellano con Maria Corasaniti di Sampeyre, lo chef Simone Giraudo di Frassino, Mario e Piero Deltetto di Alba, Silvana e Giacomo Mogna di Savigliano, il medico Diego Rosso di Sanfrè e tutti gli amici che contribuiscono all’allestimento del rinfresco”. Nel corso della giornata, saranno raccolti fondi per la Borsa di studio in memoria di Galvagno, che permetterà a una giovane del Kenya di diventare medico, sulle sue orme. Per ragioni organizzative, chi intende partecipare al pranzo deve comunicarlo telefonando ai numeri 333.7325160 e 347.5825566.

LA MORRA

NESPOLO & CHIARLO: DAL 2013 ARTE IN VIGNA

Un evento che segna l'ultimo dei molti progetti di collaborazione tra la cantina piemontese di Michiele Chiarlo e uno dei grandi maestri dell'arte italiana contemporanea, Ugo Nespolo. La mostra, aperta al pubblico, avrà luogo presso il resort Palás Cerequio di La Morra, dal 28 giugno al 31 dicembre 2024. I visitatori avranno l'opportunità di immergersi nell'universo artistico di Ugo Nespolo, uno dei grandi nomi dell'avanguardia artistica italiana, attraverso alcune delle sue opere più significative e per ripercorrere, grazie all’esposizione di bozzetti inediti, la lunga e fruttuosa collaborazione con Michele Chiarlo. La mostra sarà aperta al pubblico dal 28 giugno al 31 dicembre, nei giorni di apertura del resort. Le opere contenute all’interno del Caveau del Barolo sono visitabili dalle 10:00 alle 18:00; mentre gli allestimenti nella terrazza dello Sky Bar Cerequio sono visitabili dalle 10:00 alle 20:00.

Contatti: Borgata Cerequio, 18 - La Morra. Tel. +39 0173 50657

LA MORRA

INNAMORRATI

Sabato 20 luglio dalle ore 20 in piazza Vittorio Emanuele a La Morra, si svolgerà "InnaMORRAti", festa con musica, organizzata dal Gruppo Giovani di La Morra. Ingresso libero.

Per informazioni:

www.lamorraturismo.it

info@lamorraturismo.it

+39 0173 209664

MAGLIANO ALFIERI

"SFIDA AL NEMICO": CASTLE ANGELS® AL CASTELLO

Al Castello di Magliano Alfieri una proposte di visita-gioco, ispirata alle modalità delle Escape room e alla celebre serie tv Anni Settanta “Charlie’s Angels”, per vivere un’esperienza originale in un luogo di storia e scoprire qualcosa in più del passato e delle tradizioni del suo territorio. Misteri, intuito e tanta avventura per un'occasione unica di divertimento! L’attività è disponibile nei giorni di apertura del castello nei seguenti orari: 10.30 – 12.00 – 14.00 – 15.30 – 17.00. È possibile comunque prenotare l'attività in qualunque data su richiesta, previa verifica delle disponibilità da parte dello staff. I partecipanti avranno la possibilità di visitare i due musei del castello di Magliano Alfieri prima o al termine della sessione di gioco. Prenotazione obbligatoria

Via Adele Alfieri, 6 - Magliano Alfieri.

www.castleangels.it

castellomagliano@barolofoundation.it

+39 0173 38 66 97

MANGO

PASSEGGIATA GUIDATA NOTTURNA LUNGO LA GNOMOVIA

A Mango sabato 20 luglio l’Associazione Manganum propone una passeggiata guidata notturna in Gnomovia. I partecipanti, con abiti comodi e scarpe adatte a sterrato devono munirsi di una torcia o una lampada frontale per illuminare il cammino. Il ritrovo è in piazza XX Settembre alle ore 20.30, l’evento è a offerta libera ed è necessaria la prenotazione ai numeri telefonici 348.5192362-368.7846901.

***

MONDOVÌ E MOTORI

L’Associazione La Funicolare, in sinergia col Club “Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori”, organizza l’edizione 2024 del “Mondovì e motori”, in programma il 19, 20 e 21 luglio. Una kermesse inserita nel calendario ASI, nonché appuntamento di spicco a livello nazionale e internazionale, per l’elevata caratura delle vetture che vi partecipano, con dei veri e propri capolavori di meccanica costruiti prima del 1940.

Per informazioni:

+39 0174 330 358

+39 393 33 02 747

iatmondovi@visitcuneese.it

MONTELUPO ALBESE

RESTÈ - INCURSIONI TEATRALI DELLA COMPAGNIA MAGOG

Dal 26 maggio al 23 luglio , andranno in scena nei Comuni di Diano d'Alba, Montelupo Albese e Rodello le rappresentazioni teatrali della Compagnia Magog, che vedranno coinvolte le maschere ideate appositamente per l'iniziativa. La compagnia teatrale dei Magog si occuperà dell’apertura dei beni culturali sul territorio e della loro animazione; i visitatori saranno poi condotti attraverso i luoghi, alla scoperta dei percorsi che connettono i tre Comuni promuovendo un turismo lento e sostenibile. Sabato 20 e domenica 21 luglio, dalle ore 15 alle 18, appuntamento a Montelupo Albese, Chiesa Maria Vergine Assunta - Festa di San Bonaventura. Martedì 23 luglio, dalle ore 19 alle ore 21, Rodello, Museo Dedalo Montali.

Per informazioni:

restee.it

info@restee.it

+39 0173 617113

MONTEROSSO GRANA

MARGHERITO

"Margherito - C’è tempo per tornare a casa" è lo spettacolo teatrale ispirato alla vera storia di Margherita del Colletto, tratto dal libro “Il mondo di Margherita” di Renato Lombardo. Nasce da un’idea della regista cuneese Erica Liffredo, prodotto da Mulino ad Arte, Associazione La Cevitou e L'Ecomuseo Terra del Castelmagno di Monterosso Grana. Il progetto prende forma dalla drammaturgia di Francesco Bianchi e Daniele Ronco, e andrà in scena per il debutto nazionale domenica 21 luglio, alle 21 in borgata Colletto di Monterosso Grana presso la casa di Margherita. Biglietti in vendita qui. Il ritrovo è alle ore 20 davanti al Municipio di Monterosso Grana per proseguire a piedi e raggiungere la borgata in circa mezz’ora (250 metri di dislivello).

Per informazioni.

Ecomuseo Terra del Castelmagno

+39 329 428 6890

expa.terradelcastelmagno@gmail.com

https://www.terradelcastelmagno.it/

MONTEROSSO GRANA

IL MUSEO TI PARLA

L’Ecomuseo Terra del Castelmagno nell’ambito della rassegna "EXPA - Esperienze X Persone Appassionate" propone per il 2024 un nuovo progetto espositivo presso il Museo Terra del Castelmagno a San Pietro di Monterosso Grana. Giulia Ramero, giovanissima illustratrice di Cuneo che ha realizzato le immagini del progetto "EXTRAMUSEO – L’Ecomuseo ti parla", due nuovi percorsi per famiglie realizzati in contemporanea dall’Ecomuseo della Pastorizia a Pontebernardo e l’Ecomuseo Terra del Castelmagno a San Pietro di Monterosso. La mostra sarà visitabile gratuitamente a partire fino a domenica 28 luglio (sabato, domenica e festivi dalle 15 alle 18). Un ciclo di esposizioni ideate in seguito alla selezione “Sénpie – Call to exhibit” pubblicata a novembre 2023 dedicato alle espressioni artistiche contemporanee. L'iniziativa vuole arricchire la proposta museale nel corso dell’apertura annuale e proporre sul territorio alcune delle tante espressioni creative contemporanee legate sia a temi territoriali ma anche a sperimentazioni innovative che guardano alle complesse tematiche del nostro presente.

Si propone quindi un calendario di mostre declinate in tre filoni artistici diversi che arricchiscono ulteriormente la proposta museale durante le aperture del Museo da aprile a novembre.

Per informazioni.

Ecomuseo Terra del Castelmagno

+39 329 4286 890

expa.terradelcastelmagno@gmail.com

https://www.terradelcastelmagno.it/

ORMEA

LA MAGICA CITTÀ DEI BAMBINI

Domenica 21 luglio Ormea diventa la Magica Città dei Bambini con un pomeriggio dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Il via alle ore 15, quando la città sarà pronta a trasformarsi in un piccolo paese incantato, con maghi e spettacoli itineranti, lungo le vie e nelle piazzette dell’antico borgo. Qui i bambini potranno incontrare il Mago Alex (Piazzetta del Municipio), il Mago Ticket e il Mago Bingo (Via Roma), il Mago Taz (Piazza San Martino). A tenere compagnia per tutta la durata dell’evento il Trampoliere Itinerante, che animerà le vie del centro storico coi suoi giochi e la sua allegria. L’ingresso è aperto a tutti e gratuito. L’iniziativa, realizzata da Pro Loco di Ormea in collaborazione col Comune di Ormea e con il contributo della Fondazione CRC, è inserita nel progetto “O.R.M.E.A. 2024 - Aria, Acqua, Terra E Fuoco”, un'occasione per riflettere sulla salvaguardia di questi quattro elementi. Il territorio di Ormea, per la sua peculiarità e grazie alle sue proposte, bene si presta a un confronto aperto per rafforzare la responsabilità di tutti nella promozione dell'armonia con la Natura, e in linea con principi quali la sostenibilità e il rafforzamento dell’identità comunitaria.

PAESANA - PIAN MUNE’

BARBALUC NEL BOSCO

Domenica 21 luglio alle ore 11.00, 14.00 e 15.00 presso il Rifugio Pian Muné a Paesana, "Barbaluc nel bosco". Emozionanti storie che ripercorrono la tradizione del posto, un viaggio storico tra le usanze più divertenti e strampalate per bambini curiosi e adulti interessati al passato. Partecipazione libera.

Per informazioni:

Pian Muné, Paesana

328 6925406;

info@pianmune.it;

https://www.pianmune.it/.

PONTECHIANALE

LUGLIO A PONTECHIANALE

Da domenica 7 a domenica 28 luglio, la Pro loco di Pontechianale propone e vi invita a numerosi ed imperdibili eventi enogastronomici, musicali e tanto altro. Sabato 20 luglio: Lou Pitakass alle 21.45 in piazza del municipio per il weekend di Santa Maria Maddalena.

Per informazioni:

Pro loco Pontechianale

371 777 4594

prolocopontechianale18@gmail.com

REVELLO

OMAGGIO A MARIA CALLAS:

Nell'ambito della 45esima Stagione Concertistica "Immaginando In musica" di Antidogma Musica, sabato 20 luglio alle 21, nella Cappella Marchionale di Revello, si terrà il concerto con proiezioni "Diva's: Omaggio a Maria Callas". Un evento speciale dedicato al più grande soprano del XX secolo nel centenario della morte di Giacomo Puccini. Protagonista della serata sarà Samantha Sapienza, soprano, accompagnata al pianoforte da Nadia Testa che con voce e note omaggeranno la diva della musica lirica, famosa in tutto il mondo per le sue splendide doti interpretative, nonché per le travagliate vicende sentimentali. Il programma del concerto proporrà, tra le altre, alcune delle arie più celebri di Puccini, in occasione dei 100 anni dalla morte del compositore toscano, tratte dalle opere: Manon Lescaut, Bohème, Tosca e Madama Butterfly, interpretate con la passione e il virtuosismo che contraddistinguono la Samantha Sapienza. Non mancheranno brani tratti dalle opere più conosciute di Verdi, Gluck, Mascagni e Bellini con la famosa “Casta Diva”, una delle arie della “Norma” tra le più amate dalla Callas. Samantha Sapienza è un soprano di grande talento, che ha calcato i palcoscenici di importanti teatri italiani e internazionali. La sua voce potente e espressiva, unita a una grande sensibilità artistica, la rendono l'interprete ideale per le arie pucciniane. Nadia Testa è una pianista affermata, con una vasta esperienza nel repertorio cameristico e solistico. La sua tecnica impeccabile e la sua profonda musicalità saranno la cornice perfetta per le esecuzioni di Samantha Sapienza. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Revello.

Ingresso 2 euro. Prenotazioni consigliate all’indirizzo mail: stampa.antidogmamusica@gmail.com

ROBILANTE

I MUSEI APERTI PER LA FESTA DI SANT'ANNA

Venerdì 19 e sabato 20 luglio il Museo della Fisarmonica ed il Mu.S.Com-Museo del suono e della comunicazione effettueranno due aperture straordinarie serali in occasione della festa patronale di Sant’Anna. Sabato 20 luglio apertura dalle 20:30 alle 22:30. Alle ore 22 per le vie del paese si svolgerà la tradizionale processione di Sant’Anna, accompagnata dalla Banda filarmonica di Robilante e dallo spettacolo pirotecnico. A seguire alle ore 23 in piazza Olivero Dj set con Dj Valla. I festeggiamenti proseguiranno domenica 21 luglio con la Festa delle leve. In serata concerto dei “DISCOINFERNO” Lunedì 22 luglio: ore 19:00 “Cena al sacco” in piazza Olivero, a seguire concerto dei “THE HATS BAND”. Martedì 23 luglio: ore 19:00 grande POLENTATA , a seguire concerto dei “I TRE LILU”, serata cofinanziata dall’AVIS-sez. di Robilante.

Per informazioni:

Museo della Fisarmonica: museofisarmonicarobilante@gmail.com; 3288655394

Mu.S.com: Quinto.dalmasso@gmail.com ; 3489554673

Pro Loco: Luca 3296221979

www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).

RODELLO

RODELLO ARTE 2024

Il progetto Rodello Arte, a cura della Fondazione Museo Diocesano con l’associazione Colline e Culture, la Fondazione Santi Lorenzo e Teobaldo e il Comune di Rodello, giunto alla sua 8ª edizione, intende riflettere in modo concreto e dialogico sul concetto di arte sacra, sulla sua produzione e sul rapporto tra artisti e committenza. Il progetto del 2024 si è svolto a maggio con un workshop residenziale di due giornate che attraverso testimonianze, esperienze e laboratori, ha promosso il confronto sui temi ispiratori della call. L’edizione 2024 è stata arricchita dal coinvolgimento e partecipazione al workshop dei volontari dell’Associazione Volontari per l’Arte: un’occasione per far incontrare persone che si occupano di cultura e di valorizzazione del patrimonio nonché un modo per far incontrare agli artisti la comunità locale. Nel giugno scorso è stata inaugurata la mostra che ospita le opere prodotte dagli artisti coinvolti nella VIII edizione del progetto. La sede è il “Museo di arte sacra contemporanea” di Rodello. Le aperture della mostra proseguiranno fino a domenica 27 ottobre, sabato in orario 15-18 e domenica in orario 10-12.30 e 15-18. Ingresso gratuito.

Piazza Vittorio Emanuele 2 - Rodello

www.visitmudi.it

rodelloarte@gmail.com

+39 345 7642123

SALICETO

VISITE AL CASTELLO E MUSICA CLASSICA

Un sabato all’insegna dell’arte, della cultura e della musica classica è quello che attende il visitatore nell’affascinante paese di Saliceto, il capoluogo della via del Sale, in Alta Langa. Sabato 20 luglio alle 16.30 sarà possibile visitare il castello che nasce come fortilizio attorno al XII–XIII secolo. Il feudo appartenne prima al vescovo di Savona, poi al comune di Asti e ai marchesi Del Carretto. Napoleone nel 1796 vi insediò il quartier generale per qualche tempo. Alle 18 presso la sala Johann Schanz del castello Nicolò Bertano si esibirà alla chitarra proponendo un repertorio di opere tratte da D.Scarlatti, N.Paganini, M.Ravel, M.De Falla, J.Rodrigo e F.Martin.

Visita guidata: 5 euro. Visita guidata + concerto: 10 euro.

Prenotazioni: https://www.castelliaperti.it/it/strutture/lista/item/castello-di-saliceto.html

SAN BENEDETTO BELBO

SEE YOU LATER, WOOD

𝐒𝐞𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐥𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐰𝐨𝐨𝐝! è un ciclo di passeggiate da giugno a settembre aperto a tutti, gratuito su prenotazione, alla scoperta dell’ambiente nei libri di Fenoglio e nelle ricerche archeologiche e botaniche di Gallizio. La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria l'iscrizione via mail a prenotazioni@beppefenoglio22.it. Sabato 20 luglio si scoprirà la valle di San Benedetto Belbo con il percorso Il paese e la Lunetta, tra i luoghi di ispirazione della letteratura fenogliana.

Per informazioni

www.beppefenoglio22.it/calendario-eventi/?gruppo=130

info@centrostudibeppefenoglio.it

+39 0173 364623

SANTO STEFANO BELBO

MOSTRA: "NATURA INNATURATA"

All’American Bar Zac’s a S. Stefano Belbo la mostra del fotografo Arcangelo Fazio, specialista di fotografia commerciale, curata da Donato Owen Zaccagnino. La mostra durerà fino al 10 agosto seguendo l’orario di apertura del bar (lu-sa h.21/3 ; do h.17/3)

Per informazioni.

+39 0141 843235

SAVIGLIANO

TORNA LA “NOTTE AL MUSEO”

Sono stati inaugurati in questi giorni al Museo civico di Savigliano la gipsoteca Annibale Galateri, che espone al pubblico alcuni gessi dell’artista donati dalla famiglia, e la mostra “Memento a Savigliano. I gessi dell’Accademia di Brera incontrano la scultura di Davide Calandra. Fotografie di Marcello Grassi”. I due allestimenti saranno al centro dell’evento “Notte al Museo. Arte, Teatro, Musica”, che si terrà nel pomeriggio di sabato 20 luglio nei locali di via S. Francesco. Si comincia alle 17.30 con “Verso le stelle e oltre”, momento di animazione teatrale itinerante a cura di Claudio Del Toro e Teatro Società. Alle 18 spazio all'approfondimento, con una riflessione sulle gipsoteche in Europa: “L’Accademia di Brera incontra la Gipsoteca di Savigliano”. A cura di Chiara Nenci e Anna Mariani, Accademia di Brera di Milano, in dialogo con Marcello Grassi. Modera la direttrice del Museo civico Silvia Olivero. La “Notte” al Museo” proseguirà con l'apericena, in programma dalle 19 alle 20.30 (per la prenotazione è necessario contattare lo 0172. 750838, o scansionare il qr-code sul sito internet del Comune). A seguire, concerto in collaborazione con gli Amici della Musica, dalle 21 alle 22.30. L'ingresso è libero.

Per informazioni contattare lo 0172.712982 o scrivere a: museocivico.gipsoteca@comune.savigliano.cn.it.

SERRALUNGA D'ALBA

SERRALUNGA WINE NIGHT

Dodici produttori, tre vini in degustazione e un castello da scoprire al chiaro di luna. Una serata in balia del fascino delle luci e delle suggestioni del panorama, un momento raffinato per degustare le eccellenze enologiche del territorio e perdersi nella bellezza. Sabato 20 luglio torna l’incredibile esperienza della “Serralunga Wine Night”. I giardini del castello si trasformeranno, dalle 18.30 alle 23.30, in una vetrina dell’enologia con un impareggiabile belvedere che svetta sulle vigne Patrimonio Unesco e ospiteranno le postazioni di assaggio, con i produttori che proporranno al pubblico tre diverse etichette, tra le quali un Barolo DOCG. Sarà l’occasione per confrontarsi e ascoltare, dalla voce dei protagonisti, curiosità e aneddoti che sono entrati a far parte delle tradizioni locali. La degustazione dei vini sarà accompagnata da un piccolo assaggio di prodotti del territorio. A fare da splendido guardiano, il Castello di Serralunga d’Alba, che sarà aperto alle visite con accompagnamento guidato con tre turni: 19.00 alle 20.30 (visita al castello alle 18.30 e degustazione dalle 19.00; dalle 20.30 alle 22.00 (visita al castello alle 20.00 e degustazione dalle 20.30); dalle 22.00 alle 23.30 (visita al castello alle 21.30 e degustazione dalle 22.00). Il costo della degustazione è di 20 euro, la degustazione + visita al castello 25 euro. Prenotazione obbligatoria.

Via Castello - Serralunga d’Alba

www.castellodiserralunga.it/it

info@castellodiserralunga.it

+39 0173 613358

TORRE MONDOVÌ

UNA SERATA ALLA SCOPERTA DELLE STELLE

La Pro Loco di Torre Mondovì, in collaborazione con il Comune e il Gruppo Comunale di Protezione Civile, propongono “Dalla Torre alla scoperta delle stelle”, sabato 20 luglio a Torre Piazza, in località Castello. Alle ore 20 “Apericena sotto la Torre”, al costo di Euro 20 con una consumazione, Euro 10 per i bambini dai 7 ai 12 anni e gratis fino ai 6 anni. Chi volesse partecipare solo alla serata osservativa, il costo previsto sarà di Euro 10 con una consumazione inclusa. Grazie ai ricercatori e studiosi di astrofisica Matteo Benedetto e Lorenzo Pizzuti di Melody on Time, si potranno scoprire le stelle con un sottofondo di musica e racconti. Ci sarà la possibilità di portare un telo o una coperta. La serata proseguirà con servizio bar e musica. In caso di maltempo la serata osservativa si terrà nella Confraternita dei Disciplinanti.

Prenotazioni e info al numero della Proloco (3312924094).

TREISO

UN CONVEGNO SU TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Il Centro Studi sul Paesaggio Culturale di Langhe Roero Monferrato, insieme all’Accademia di Agricoltura di Torino e al Centro studi per lo sviluppo rurale della collina dell’Università di Torino, con il patrocinio di Barolo & Co, Ambiente e Cultura e l’Istituto Italiano Salvaguardia Paesaggio culturale vitivinicolo, propongono il convegno dal titolo: “Tradizione e innovazione: la sfida dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato per la valorizzazione culturale territoriale”. L’evento avrà luogo presso la Sala riunioni del Centro Culturale Don Giuseppe Fiori a Treiso, sabato 20 luglio alle ore 16. Dopo i saluti del Sindaco di Treiso, Andrea Pionzo il convegno vedrà l’intervento dei seguenti relatori: Dott. Roberto Cerrato (Presidente Centro Studi sul Paesaggio Culturale di Langhe Roero Monferrato), Prof. Luigi Cabutto (Direttore Centro Studi sul Paesaggio Culturale di Langhe Roero Monferrato), Prof. Marco Devecchi (Presidente Accademia di Agricoltura di Torino), Prof. Vincenzo Gerbi (Professore ordinario di enologia dell’Università di Torino e Membro ordinario Accademia di Agricoltura di Torino) e Dott. Alberto Cugnetto (Membro ordinario Accademia di Agricoltura di Torino). Seguirà, alle ore 18.00 un brindisi per la conclusione dell’incontro.

VALCASOTTO

SI CAMMINA SUI SENTIERI PARTIGIANI

Quest’anno, in occasione della camminata enogastronomica, l’associazione turistica e culturale “Amici di Valcasotto” porterà i suoi ospiti sui sentieri partigiani, così commemorando gli 80 anni dalla Battaglia di Valcasotto, drammatico confronto fra i partigiani e le truppe della Wermacht che coinvolse anche la popolazione. Domenica 21 luglio, si camminerà verso l’incantevole borgata Tagliante, una delle più colpite dalle rappresaglie tedesche, attraverso imponenti boschi di faggio e castagno, sotto l’attenta guida dell’accompagnatore Simone Rossi. Nella tappa l’intervento del professor Gigi Garelli, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, che precederà l’aperitivo conviviale e il ritorno verso il punto ristoro. A partire dalle ore 8:30, il ritrovo presso la borgata Ghirardi della frazione Valcasotto, dove è presente un comodo e ampio parcheggio. Alle 9:30 l’inizio della camminata, lungo strade e sentieri sterrati, su un percorso di 7 chilometri classificato di difficoltà “E” (escursionistico). A tal proposito, si consigliano abbigliamento a strati e ricambio, scarponi da trekking e pantaloni lunghi. I minorenni dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da adulti (genitori o tutori). Il pranzo si terrà nuovamente presso la borgata Ghirardi, all’ombra del tendone, e sarà caratterizzato dai sapori di un tempo: bruschette di pane nero con lardo e miele locale, frittate profumate, tajarin con l’immancabile farina di grano saraceno seguiti dai rinomati formaggi di Beppino Occelli. Come dolce non mancheranno le paste di meliga della pasticceria Nasi, accompagnate da un fresco gelato alla crema.

I posti sono limitati, è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo e-mail amicidivalcasotto@gmail.com oppure telefonando al numero 389 1849060, entro venerdì 19 luglio. Il costo è di 25 euro, con un simpatico omaggio alla partenza.

VALDIERI

"PASSI NEL KUORE DI VALDIERI"

Domenica 21 luglio, a partire dalle ore 9,30 presso gli impianti sportivi di Piazza Brigate Partigiane a Valdieri appuntamento con la corsa/camminata benefica "Passi nel Kuore di Valdieri" organizzata dall'Associazione Battikuore e finalizzata all'acquisto e installazione di dispositivi DAE, uno dei quali sarà colllocato presso Terme di Valdieri. L'evento è dedicato alla memoria di Piero Gilli, Luca Borgoni e Giulia Lo Forte, tre cuneesi che non ci sono più e i cui cari per una serie di circostanze incredibili si sono ritrovati a ideare un progetto comune: Piero Gilli, scomparso nel 2020 per le complicanze del Covid, Luca Borgoni, atleta di Cuneo, grande appassionato di alpinismo, snowboarder e podista, morto a 22 anni sul cervino nel 2017, e di Giulia Lo Forte, morta a 26 anni dopo dieci anni di lotta contro un tumore.

Il programma prevede alle 9.30 il ritrovo presso gli impianti sportivi di piazza Brigate Partigiane, a Valdieri. La partenza è fissata per le 10.30 e si svolge attraverso un percorso naturalistico di rara bellezza con la guida del Parco delle Alpi Marittime. Alle 11 circa la seconda partenza del percorso ludico motorio di 5 chilometri. Alle 12.30 i partecipanti potranno partecipare al pasta party nell'area Pro Loco. Alle 13.30 ci sarà una simulazione di emergenza con utilizzo di defibrillatore DAE. La giornata proseguirà nel pomeriggio dove alle 14.15 è prevista l'estrazione dei premi della lotteria e alle 15 la presentazione del libro "Portami lassù. Una storia vera" scritto da Cristina Giordana, la mamma di Luca Borgoni che si terrà a Villa Bianco sede del Parco alpi Marittime. La giornata si concluderà con il concerto finale sulla terrazza di Villa Bianco.

Parteciperanno all' evento la campionessa di sci Stefania Belmondo, Marco Olmo, ultramaratoneta italiano, vincitore di numerosi ultra trail. In collegamento da Cervinia l’alpinista italiano Hervè Barmasse.

VILLAFALLETTO

UN CONCERTO CON IL PIANISTA RICCARDO MUSSATO

Sabato 20 luglio alle ore 21 presso il Salone “Tavio Cosio” di Villafalletto, per la stagione concertistica “Grandae Musica a Villa” si esibirà il pianista Riccardo Mussato in un concerto raccontato dal titolo: "I magnifici 5 - 5 idee, 5 maestri e 5 contesti del Romanticismo pianistico", Viaggio nel Romanticismo pianistico tra suono e racconto. Riccardo Mussato, 25 anni, si è diplomato in Pianoforte con lode nel 2020 al Conservatorio di Torino e, presso la stessa istituzione, ha frequentato il Biennio accademico, diplomandosi con lode e menzione nel 2022. Ha recentemente concluso con Distinzione il Master en piano et musique presso il Conservatoire royal di Bruxelles e, dal prossimo mese di settembre, frequenterà il corso di Laurea magistrale in Discipline della musica e del teatro a indirizzo musicologico presso l’Università di Bologna. Ha partecipato a Masterclass con docenti di chiara fama presso l’Accademia di musica di Pinerolo, la Talent Master Courses di Brescia, l’Académie d’été di Nizza e l’Académie de musique de Morges, in Svizzera. Si è esibito e ha tenuto conferenze-concerto per i più importanti circoli culturali di Vercelli, per Camerata Ducale, per Associazione Italiana Cultura Classica, per Unione Musicale, per Monferrato Classic Festival, per il Festival di San Biagio (Perugia), presso i Conservatori di Torino e Alessandria, all’Accademia "Perosi" di Biella e in altri contesti nel Nord-Italia. All’estero ha suonato in Francia a Nizza e a Parigi, in Svizzera a Morges, in Belgio a Bruxelles e a Waterloo.