Il concerto in omaggio a Maria Callas incanta il pubblico a Revello

Grande successo di pubblico ieri sera, sabato 20 luglio, nella splendida cornice della Cappella Marchionale di Revello, in occasione del concerto “Diva's: Omaggio a Maria Callas".

L'evento, parte della 45esima Stagione Concertistica "Immaginando In Musica" organizzata da Antidogma Musica con il Comune di Revello e la direzione artistica del maestro Luigi Giachino, ha visto protagoniste il soprano Samantha Sapienza e la pianista Nadia Testa. Un omaggio emozionante e sentito alla leggendaria Maria Callas, in concomitanza con il centenario della morte del celebre compositore Giacomo Puccini.

Dopo il saluto di benvenuto della neo vicesindaco Antonella Rolle presente in rappresentanza dell’amministrazione comunale con gli assessori, alla Cultura Katia Disderi e all’Istruzione Denise Allasia e con loro Ornella Cravero, il concerto è stato aperto da Nadia Testa, che ha introdotto i brani in programma con aneddoti e storie affascinanti, creando un'atmosfera intima e coinvolgente.

Il pubblico ha potuto apprezzare non solo le esecuzioni musicali, ma anche il contesto storico e personale delle opere presentate.

Samantha Sapienza ha incantato il pubblico con la sua voce potente ed espressiva, interpretando alcune delle arie più celebri di Puccini.

Tra i momenti più emozionanti della serata, le esecuzioni delle arie tratte da "Manon Lescaut", "Bohème", "Tosca" e "Madama Butterfly", eseguite con passione e virtuosismo, caratteristiche distintive del talento della Sapienza.

La serata ha visto in programma brani di altri grandi compositori come Verdi, Gluck, Mascagni e Bellini.

Particolarmente applaudita è stata l'interpretazione di "Casta Diva" dalla "Norma" di Bellini, una delle arie più amate dalla Callas e una vera prova di bravura per qualsiasi soprano.

La performance di Samantha Sapienza ha confermato la sua reputazione di grande talento del panorama lirico, con una carriera che l'ha vista esibirsi in prestigiosi teatri italiani e internazionali. La sua interpretazione ha mostrato non solo una tecnica vocale impeccabile, ma anche una profonda sensibilità artistica, rendendola l'interprete ideale per le complesse e appassionate arie pucciniane.

Nadia Testa, con la sua tecnica raffinata e la sua profonda musicalità, ha offerto un accompagnamento al pianoforte che ha esaltato le qualità vocali di Samantha Sapienza.

Molto apprezzati anche gli intermezzi suonati dalla pianista tra cui quello sulle note musicali del ‘Coro a bocca chiusa’ tratto da Madama Butterfly.

La sinergia tra le due artiste è stata palpabile, contribuendo a creare un'esperienza musicale di altissimo livello.

Il concerto "Diva's: Omaggio a Maria Callas" ha rappresentato non solo un tributo alla grande soprano, ma anche una celebrazione della musica lirica e della sua capacità di emozionare e unire il pubblico. Una serata indimenticabile che ha confermato il valore della musica dal vivo e la passione con cui viene ancora oggi interpretata e vissuta.