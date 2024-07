Cuneo, in Consiglio comunale un minuto di silenzio per Anisa e Mauro Fissore

Anche il Consiglio comunale di Cuneo ricorda la piccola Anisa, la bambina caragliese che mercoledì scorso ha perso la vita a soli sette anni durante una semplice giornata di svago nello spazio del bioparco di Caraglio, a poche ore dal funerale occorso nella mattinata di oggi (lunedì 22 luglio).



Il presidente del Consiglio Marco Vernetti l’ha ricordata imponendo a tutti i presenti un minuto di silenzio, poi ripetuto per ricordare il sindaco di Morozzo Mauro Fissore, scomparso improvvisamente l’8 luglio scorso e poi celebrato nel funerale venerdì 12 luglio.

“Non sono genitore e forse non lo sarò mai ma l’evento mi ha profondamente colpita – ha detto Serena Garelli (Centro per Cuneo) -. Come rappresentanti amministrativi un episodio di questo tipo dev’essere riflettuto nell’ottica di un impegno per una maggiore sicurezza, perché cose di questo tipo non accadano mai più”.