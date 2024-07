"Barbasophia" porta a Saluzzo la forza ribelle della Filosofia

Fare filosofia è da sempre un'attività ribelle, in quanto si fonda sul dubbio e su un uso critico del pensiero, in grado di generare bellezza e crescita ma anche disorientamento e inquietudini.

Così Matteo Saudino, aka Barbasophia, il prof-youtuber che da anni porta le sue lezioni di filosofia sul web, arriva dal vivo per i suoi ascoltatori con il suo primo spettacolo “Vite ribelli: spettacolo sul coraggio di pensare e sulla forza ribelle della filosofia”, in scena giovedì 25 luglio alle 21 nel cortile de Il Quartiere di Saluzzo ( in piazza Montebello). Ingresso 12 euro. Biglietti in prevendita su www.mailticket.it.

Dopo anni in giro per l’Italia con le sue seguitissime “lezioni” di filosofia aperte al pubblico, Matteo Saudino fa un passo in più e porta la sua esperienza, empatia e capacità comunicativa in teatro.

Lo spettacolo, un appuntamento di "Attraverso Festival" in collaborazione con Occit'amo, rende omaggio alla forza esplosiva del pensiero, attraversa le storie di cinque vite ribelli, di cinque atti di ribellione intellettuale che testimoniano la forza creativa e liberatoria della filosofia come modo di stare al mondo.

Si tratta di un vero e proprio viaggio filosofico (di e con Matteo Saudino, disegno luci di Andrea Violato, regia di Milo Scotton). "Ragionare in modo libero, significa mettere in discussione sé stessi e il mondo in cui si vive con le sue presunte certezze: ciò richiede una buona dose di coraggio, qualità che non appartiene a tutti gli esseri umani. Pensare è un vero e proprio atto di ribellione rispetto alla mediocrità del vivere in modo anonimo e conforme ad ogni tipo di potere, il quale da preferisce avere di fronte a sé persone pigre e passive, sempre pronte ad obbedire. Per questo il mestiere del filosofo si è spesso rivelato, nel corso della sua storia millenaria, un mestiere particolarmente pericoloso".

Matteo Saudino è professore, attivista, youtuber e scrittore. Nato a Torino, insegna Filosofia e Storia allo storico liceo Gioberti del capoluogo piemontese e ha collaborato con l’Università di Torino come docente di Istituzioni Politiche alla scuola di specializzazione per la formazione degliinsegnanti (SISS). Nel suo canale Youtube (oltre 307 mila iscritti e 46 milioni di visualizzazioni di adulti e molti ragazzi) e nel suo podcast Pensiero Stupendo, la filosofia e la storia vengono affrontate come incontro col contemporaneo, strumenti per ragionare sulla società, sulla politica,sulle istituzioni e sull’istruzione, sui diritti e sulla giustizia sociale, perché “fare filosofia - come ripete sempre Saudino - è un atto di ribellione”.

Autore di manuali di educazione civica, storia efilosofia, ha pubblicato la raccolta poetica “Fragili Mutanti” (2012) ed è coautore con Chiara Foà di“Il Prof fannullone” (2017), “Cambiamo la scuola” (2021) e "Scuolitudine” (2022). Ha pubblicato con Salani “Sofia Express” (2023) e per Vallardi “La filosofia non è una barba” (2020) e “Ribellarsi con filosofia” (2022), da cui è tratto lo spettacolo teatrale “Vite Ribelli” (2024). È autore del podcast“Pensiero Stupendo” (2023-24) e coautore del manuale scolastico “Prima filosofare” (2024).

Info: www.attraversofestival.it