Mondovì, iniziati i nuovi interventi di derattizzazione urbana

Nelle scorse settimane il Comune di Mondovì ha provveduto ad affidare il nuovo servizio di monitoraggio, controllo, riduzione e contenimento dei ratti, nell’ottica di mantenere adeguati livelli di salubrità e igiene del territorio comunale, con specifica attenzione alle zone più densamente popolate.

In questi giorni sono quindi iniziati i primi interventi di monitoraggio e controllo dei roditori attraverso l’installazione di settanta erogatori d’esca. Quattro, in particolare, gli interventi preventivati per il 2024 e sei quelli pianificati per il 2025, per un investimento complessivo che sfiora i 5.000 euro, a cui bisognerà aggiungere eventuali maggiorazioni in base alle criticità che si andranno ad evidenziare.

«Continua l’impegno dell’Amministrazione per mantenere un adeguato livello d’igiene urbana sull’intero territorio comunale», il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore all’Ambiente, Gabriele Campora. «Grazie agli interventi effettuati tra il 2021 e il 2023, la presenza dei roditori in città è diminuita, così come le segnalazioni in merito da parte dei cittadini. Rimangono alcune zone più esposte sulle quali andremo ad intervenire proprio in queste settimane».