Ricordati a Bricco Pelata i partigiani bargesi caduti 80 anni fa

Si è rinnovato, domenica 21 luglio, come da tradizione nella località bargese di Bricco Pelata un appuntamento carico di storia e significato per preservare la memoria dei uomini, donne e ragazzi che hanno perso la vita tragicamente nel periodo della lotta partigiana negli anni dal 1943 al ’45, in frazione Gabiola di Barge.

La commemorazione si è svolta al monumento eretto in loro ricordo organizzata dal locale comitato di Bricco Pelata presieduto da Luca Rossetto che ha espresso: “Profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della festa, a partire dalle autorità dal vicepresidente della Regione Piemonte Francesco Graglia, presente sabato sera, al presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, che ha inviato un saluto video. Un ringraziamento sentito – ha detto Rossetto - va comandante dei Vigili del Fuoco di Cuneo, al sindaco di Barge Ivo Beccaria, agli assessori, all'ufficio tecnico, ai cantonieri, ai volontari e alle associazioni intervenute e a don Andrea Borello, parroco di Barge, che ha celebrato la messa in suffragio dei caduti bargesi, degli amici del comitato che non sono più qui con noi, ma nel ricordo continuano a vivere in particolare la nostra amica Michelina Tivano che l’anno scorso ci ha lasciato”.

In sua memoria è stata donata ai familiari una pergamena.

La ricorrenza si è intrecciata con momenti di gioia e convivialità. Musica, cibo e balli hanno animato la festa, coinvolgendo un numeroso pubblico.

Sabato sera l'orchestra Dante e Franca ha allietato i presenti con le sue melodie, mentre domenica è stato il turno del Duo Lou Janavel, che ha proposto un repertorio di musica popolare piemontese.

Nonostante il tempo variabile, l'affluenza alla festa è stata notevole. Un segnale tangibile che la voglia di stare insieme, di ricordare e di celebrare la libertà è ancora viva e sentita nella comunità.

L’appuntamento è al prossimo anno.