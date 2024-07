Tangenziale di Fossano chiusa in entrambi i sensi di marcia per la rimozione del camion ribaltato

Tangenziale di Fossano chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di recupero e rimozione del camion ribaltato.



Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per ripristinare la percorribilità della statale non appena completate le attività di rimozione del veicolo.



Il mezzo pesante era uscito di strada intorno alle ore 11 di oggi, martedì 23 luglio, lungo lo svincolo di uscita in direzione Alba, appena prima della rotatoria di località Santa Marta-Belmonte.

Il mezzo, che trasportava pannelli solari, si è ribaltato nella scarpata all’altezza della curva che caratterizza l'uscita della bretella.



Lievi le ferite per il conducente soccorso dal personale sanitario del servizio 118.



***Aggiornamento ore 19,45***

Il sindaco, Dario Tallone - presente in loco - fa sapere che entro sera verrà liberata una carreggiata e probabilmente domani quella direzione Bra. Per chi arriva da Cuneo l'uscita obbligatoria è Villafalletto o Marene. Per chi arriva da Bra strada chiusa.