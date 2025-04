Caccia alla capotreno per "fargliela pagare": c'è solo una condanna nella "baby gang" della stazione di Mondovì

Si è chiuso con una condanna e un’assoluzione il processo a carico di S.R.(classe 2003) e F.R. (2004), due cugini residenti a Lesegno accusati di aver dato inizio ad una vera e propria “caccia all’uomo” per vendicare l’amico minorenne che, senza biglietto, era stato fatto scendere dal treno.

Sono poco più che ventenni e “noti frequentatori della stazione di Mondovì”. Oltre ad un processo per minacce aggravate alla capotreno, sul più grande pende anche un procedimento per imbrattamento e vilipendio delle forze armate: sarebbe stato lui, assieme ad altri, ad aver imbrattato le pareti delle casse automatiche della biglietteria e quella posta all’ingresso della sala d’attesa della stazione nel febbraio 2023.

Ad essere stato condannato a sei mesi di reclusione contro i due anni e sette mesi richiesti dal pubblico ministero è stato S.R., mentre per il più giovane è stato assolto per non aver commesso il fatto. Anche per lui, la Procura aveva chiesto la condanna a due anni e sei mesi.

Era piena emergenza Covid e l’amico minorenne dei cugini era stato ripreso dalla controllora di Trenitalia perché non indossava la mascherina e non aveva il biglietto.

Fatto scendere dal treno fermo a Lesegno il giovane, poi processato di fronte al tribunale per i minori di Torino, la minacciò di morte. Da quel momento, per la ragazza, non ci sarebbe più stata pace, perchè la “gang” di cui il ragazzino faceva parte, avrebbe iniziato a cercarla per “fargliela pagare” e “vendicarsi”.

I cugini, accusati di minaccia aggravata e interruzione di pubblico servizio in tribunale a Cuneo, l’anno scorso erano stati anche destinatari di una misura di aggravamento di sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di tre anni, per via delle numerose violazione del Daspo urbano emesso dal Questore.

Alla lunga lista di condanne, anche per rapina, che compaiono sul “curriculum” dei giovanissimi, deve anche aggiungersi un’udienza predibattimentale a carico di entrambi celebratasi stamane, martedì 29 aprile, in cui l’accusa è, di nuovo, di interruzione di pubblico servizio.

Quanto al processo penale conclusosi ieri, lunedì 28 aprile, dove erano costituiti parti civili la capotreno e Trenitalia, secondo la Procura i cugini sarebbero riusciti riusciti a risalire all’identità della vittima attraverso una fotografia estrapolata dei social e, decisi a portare avanti la vendetta del loro amico, avrebbero bazzicato più volte tra le stazioni di Mondovì e Fossano per chiedere a capotreni e controllori se la conoscessero.

Ma, in aula, S.R. si era difeso spiegando che, in realtà, lui sarebbe estraneo a tutto: “Quando andavo alla stazione - aveva detto- sentivo molti ragazzi chiedere di questa ragazza. Urlavano il suo nome e ridevano: era un gioco che facevano.” Anche il cugino F.R. aveva negato ogni addebito, spiegando che lui in quel periodo di trovava ai domiciliari e, pertanto, non sarebbe potuto uscire di casa. Una versione, la sua, che ha convinto il giudice.