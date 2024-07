Gli alpini donano due panchine a Margarita

Il Gruppo Alpini Margarita, da sempre molto attivo e vitale nei confronti della Comunità locale in diversi modi e occasioni, ha donato due nuove panchine, installate nei pressi della Sede del Gruppo ANA locale.



In particolare una di colore viola, dedicata alla “gentilezza”, collocata nel parco giochi, mentre quella di colore “verde alpino” dedicata agli Alpini margaritesi, posta davanti all’ “aiuola alpina”.



Il capogruppo Renzo Ferrero ringrazia tutti i Soci del Gruppo ANA Margarita “sempre prunt a giutè” (come dice il loro motto) per questo atto di generosità, così da offrire una piacevole sosta a chi transita per le aree verdi del Paese, con l’augurio di una piacevole pausa e poter ammirare il murales “alpino” posto nei pressi e per riflettere con serenità sulle frasi incise sulle targhette apposte sulle panchine.