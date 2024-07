L'Associazione Fondiaria Valle Po (Asfo) organizza un'assemblea pubblica a Paesana

L'associazione Fondiaria Valle Po (Asfo) terrà, sabato 27 luglio alle 10,45 a Paesana un'assemblea dei soci aperta al pubblico nell'area convegni all'aperto lungo il Po, vicino ai giardinetti del Parco la Foglia.

L'incontro dal titolo “Quale futuroper i nostri boschi” realizzato in concomitanza con il Festivalle Po, offrirà una piattaforma informativa su varie tematiche forestali grazie anche alla presenza di uno stand informativo.

L'assemblea rappresenterà un'importante occasione per discutere dell'associazionismo fondiario e delle molteplici opportunità che esso offre. I partecipanti avranno la possibilità di conoscere i progetti attualmente in corso e quelli futuri, contribuendo così a una gestione forestale sostenibile e condivisa. Sarà un'opportunità preziosa per incontrare altri proprietari forestali, tecnici del settore e semplici appassionati, nonché per scoprire i benefici dell'adesione all'Asfo.

Al termine dell'evento, il progetto Life ClimatePositive, che si occupa di promuovere l'associazionismo fondiario e di sostenere iniziative a favore del clima, offrirà un rinfresco per tutti i partecipanti. Questo momento conviviale permetterà di continuare a discutere delle tematiche trattate in un ambiente più informale, favorendo ulteriormente il dialogo e la collaborazione.

L'assemblea dei soci Asfo Valle Po è aperta a tutti coloro che sono interessati a saperne di più sull'associazionismo fondiario e sui progetti di gestione forestale sostenibile.