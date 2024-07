Questa sera a Mondovì la finalissima del 'Contest Y' in occasione dei Doi Pass

Anche l’edizione 2024 dei "Doi Pass" a Mondovì Breo si avvia al gran finale con il consueto successo di pubblico.

Il programma allestito per questa sera, mercoledì 24 luglio, è ricco di eventi e proposte a partire da piazza Roma con l’attesa finale del “Contest Y”, il concorso musicale per giovani artisti organizzato in collaborazione con Y Events Sul palco saliranno “Drunk Deers” (band folk rock/metal), “To Be Willy” (pop rock), “Lunera” (hard rock), “Zzero” (rap), “Denise” (pop), “Nede” (rap), “Freaky Tuesday” (pop/cantautorato/soul/R&B), “Clay” (pop), “Sedona” (pop). Special guest della serata “Nasti Vi” (trap).

In piazzetta Comino l’insolito “Painting in piazza”, pittura libera a cura dell’associazione Nosignal. Variegato il panorama dei concerti live: “Bup Blues Band” (piazza Cesare Battisti) blues a 360° con Beppe Rainero & friends; “Madamè” (piazza Monsignor Moizo) la musica popolare italiana attraverso lo sguardo delle donne e “Sixties Graffiti” (piazza S.Maria Maggiore) per un viaggio nei grandi successi degli anni ‘60/’80.

IL RPOGRAMMA

Via Beccaria – Caffè Borgheletto

MUSICA LIVE

Piazza Roma

CONTEST Y. Concorso musicale per giovani artisti: FINALE con PREMIAZIONE. By Y EVENTS

Street food a partire dalle ore 18.00

Piazza San Pietro – Moro cafè

SILENT PARTY

Piazza Cesare Battisti

BUP BLUES BAND. Blues a 360° con Beppe Rainero & friends

Piazza Monsignor Moizo

MADAME’ in concerto. La musica popolare italiana attraverso lo sguardo delle donne

Piazzetta Comino

“PAINTING IN PIAZZA”. Pittura libera a cura dell’ASSOCIAZIONE NO SIGNAL

Piazza S.Maria Maggiore

SIXTIES GRAFFITI in concerto. Un viaggio nei grandi successi degli anni ‘60/’80

Corso Statuto– lato ponte Madonnina

AIRMONY ASD. Performance di danza aerea e acrobatica

Corso Statuto

CLOWNTERAPIA con l’Ass. MONDOVIP

Corso Statuto – area Besio

ELEGANZA ASD. Esibizione di ginnastica ritmica e danza contemporanea

Corso Statuto – Birreria Il Caimano

RAP BIOLOGICO DOC From Bluenote records:Tito Sherpa/Brattini/Colli GFarmerz +Pepe Nocciola, Snaf & Eureca. Special Guest La Loggia

Corso Statuto – fronte portici ex clinica Bosio

CARLA e la sua rueda

Piazza Ellero – Mole cafè

SAMUELE BORSARELLI. Minimal house music

Itineranti

Parata di TRAMPOLIERI GIOCOLIERI E MANGIAFUOCO