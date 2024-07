Il festival dedicato a Nini Rosso incanta il pubblico a San Michele Mondovì

Nella categoria bande ha vinto la Mondovì Music Band (leggi qui) ; per la sezione gruppi primo premio per il Sestetto di trombe di ragazzi del Piemonte e della Valle D’Aosta (Massimiliano Zenato, Marco Zunino, Alessandro Chiesa, Lucrezia Roggero, Micol Albergo e Michele Verra); per la categoria solisti, lo svizzero Aldo Pizzagalli ha conquistato il secondo premio over 18. La giuria ha poi assegnato un premio speciale al toscano Vinicio Conti .

"Siamo rimasti piacevolmente stupiti del riscontro che ha avuto la prima edizione dell'evento. - spiega il sindaco Daniele Aimone - Il prossimo appuntamento sarà nel 2026 in occasione del centenario dalla nascita di Nini Rosso. Ringraziamo tutti coloro che, a vario titolo, ci hanno sostenuti per l'organizzazione dell'evento, gli artisti e il pubblico. Siamo orgogliosi che anche la famiglia di Nini Rosso sia venuta appositamente da Roma per presenziare all'evento. Proprio per la serietà della giuria e il livello richiesto dal concorso non sono stati assegnati primi premi per la sezione under 18 e over 18. Lavoreremo ancora potenziare l'evento che alla sua prima edizione ha visto la partecipazione di oltre 500 persone".