Gli auguri di buon lavoro di Confapi Cuneo a Mario Arnaldi per il suo ruolo nella Fondazione CRC

“A Mario Arnaldi vanno le mie più sincere congratulazioni e a nome di tutta la Giunta di presidenza, per l’incarico che è stato chiamato a ricoprire”, queste le parole del presidente di Confapi Cuneo, Massimo Marengo per Mario Arnaldi, titolare dell’azienda Jollygraf associata a Confap da molti anni, per il prestigioso ruolo che è stato chiamato a ricoprire come membro del Consiglio generale della Fondazione CRC, per il Comune di Villanova Mondovì per il triennio 2024/27.