Gli Alnus Lyra a Demonte per un’emozionante serata di musica medievale

Quel timbro del passato, che nel presente ancora emoziona. Presso la Chiesa di San Giovanni decollato a Demonte sabato 27 luglio, ore 20.30, l’associazione culturale Amici di Demonte ospiterà “In hoc anni circulo”, il concerto di musica medievale degli Alnus Lyra.



Nell’epoca medievale, il tempo era associato al simbolo della ruota, del cerchio in cui le stagioni ne facevano i punti cardinali con i loro solstizi e equinozi. Vi era il tempo scandito dai cicli del sole e della luna, il tempo della Chiesa con le sue ricorrenze sacre e il tempo della nobiltà regolato dai piaceri dell’amor cortese e dalla guerra.



“In hoc anni circulo” sarà una scoperta, musiche e canzoni di trovatori e trovieri, di chierici devoti o innamorati e pellegrini, un’immersione nelle danze di maggio e nelle liriche sacre o dissacranti di un epoca dove il confine tra devozione e satira era molto sottile. Soprattutto sarà un ascolto ricco di simboli e immagini legate alle stagioni e alle ritualità.



Gli Alnus Lyra, Floriano Brignone, Mario Cottura e Simone Bruno, accompagneranno in questo viaggio musicale attraverso i secoli XII-XIII, utilizzando ricostruzioni di strumenti basati sulla iconografia, rievocheranno i suoni e le atmosfere di quel tempo riportandole “in questo cerchio dell’anno”.



La serata, ad ingresso gratuito, è organizzata in collaborazione con la Fondazione CRC ed il Comune di Demonte.