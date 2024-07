Madre sola e lavoratrice, Angela Volpe si laurea in Lettere con il massimo dei voti

Angela Volpe, 49 anni, di Sommariva del Bosco, con grande orgoglio e soddisfazione ha annunciato di essersi laureata con 110 in Lettere e Sapere umanistico. Un traguardo raggiunto con fatica, lavorando tutto il giorno e con due figli da crescere da sola. Desiderato e ottenuto per sapere e crescita personali e non per lavoro, perché nella vita si occupa di contabilità aziendale e di personale.

Purtroppo ho fatto la tesi in rianimazione per una grave malattia che ha portato via mia mamma in soli tre mesi. Le ero legatissima in quanto già orfana di padre dall’infanzia.

Vorrei che questo mio traguardo fosse da stimolo a chi pensa di non farcela. Anche in condizioni avverse, con l'impegno, il sacrificio e la costanza si può ottenere ciò che si vuole.

Ho due figli e pertanto il tempo per me è sempre stato pochissimo, ma ho studiato in ogni spazietto libero, ascoltando le lezioni mentre pulivo, mentre viaggiavo in macchina, mentre tagliavo il prato... Quando mi chiedono come ho fatto, dico che la sera molte persone guardano il telefono e non si accorgono che magari passa un’ora; beh, io in quell’ora ho sempre studiato, anche quando ero in ospedale per stare vicino a mia madre.