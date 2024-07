Ai giardini della della Rocca di Bra in scena "Nostra dea" di Massimo Bontempelli

Martedì 30 luglio ai giardini della Rocca di Bra, alle 21, in occasione della Rassegna Passaggio in Tempo d'Estate, la Compagnia Teatrale del Poi presenterà lo spettacolo "Nostra Dea" di Massimo Bontempelli.



Un’opera nata dalla scrittura di Massimo Bontempelli che vede la protagonista, Dea appunto, incapace di definire un proprio carattere se non in base agli abiti che indossa. Una trama volutamente minimal volta a raccontare i disagi dell’incapacità umana nel distinguere tra soggettività e oggettività.

Un’opera che attinge dallo stile “pirandelliano”, dal grottesco e dal farsesco per attestarsi, soprattutto per scelta registica, in una più contemporanea pièce comica.

L'ingresso è libero.