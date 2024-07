Una nuova “Spiga Verde” per Bra

La Città di Bra si conferma tra i comuni italiani insigniti del riconoscimento “Spighe Verdi”, ovvero il marchio di qualità che certifica lo sviluppo virtuoso del territorio rilasciato dalla Foundation for Environmental Education, la stessa associazione che ogni anno assegna le Bandiere Blu ai Comuni costieri. Nel 2024 sono stati 75 i comuni italiani ad aggiudicarsi il marchio. Particolare successo del Piemonte (con 13 riconoscimenti) e soprattutto della provincia Granda, che con otto Spighe Verdi è prima in Italia.

Spighe Verdi è il programma per lo sviluppo rurale sostenibile. Si rivolge ai comuni che intendono valorizzare e investire sul proprio patrimonio rurale, migliorando le buone pratiche ambientali. Per ottenere la certificazione e il marchio Spiga Verde, ogni comune interessato deve rispettare specifici criteri contenuti in diverse aree tematiche (acqua, energia, agricoltura, rifiuti, assetto urbanistico, tutela del paesaggio) sottoponendosi al controllo annuale di una commissione di valutazione nazionale che riunisce esperti provenienti da diversi enti pubblici e privati.

“L’aver conseguito questo importante riconoscimento per il quarto anno consecutivo non può che darci una grande soddisfazione”, commentano il sindaco Gianni fogliato e il neo assessore all’ambiente Francesca Amato, “oltre che confermare ancora una volta l’efficacia delle politiche intraprese in materia ambientale, di sviluppo sostenibile, gestione dei rifiuti e ovviamente delle politiche agricole”.

“È bene però sottolineare”, concludono, “che simili risultati si ottengono solo con la collaborazione di tutti, istituzioni, cittadini e associazioni cittadine che si impegnano a diffondere e favorire le buone pratiche in tema di sostenibilità ed ecologia”.