Andrea Pennacchi a Saluzzo nello spettacolo "Mio padre"

Lo spettacolo “Mio padre - Appunti sulla guerra civile” di e con Andrea Pennacchi, arriva la sera di domenica 28 luglio a Saluzzo. Un monologo in programma a Il Quartiere ( piazza Monbelleo) alle 21 per Attraverso Festival in collaborazione con Occit’amo (ingresso 15 euro) in cui il noto attore padovano racconta, con nostalgia e toccante ironia, il suo tentativo di ricostruire, a ritroso, l’esperienza vissuta da suo padre Valerio, partigiano, internato e sopravvissuto al campo di concentramento di Ebensee, in Austria.

Su una scenografia scarna, essenziale, lo spettacolo, che ha debuttato nel febbraio 2019, sollecita l’immaginazione dello spettatore e con le parole, i gesti e i silenzi, riproduce l’atmosfera e l’emozione della narrazione che dà voce alla memoria di guerra per non dimenticare.

Accompagnato dai musicisti Giorgi Gobbo e Gianluca Segato, Pennacchi porta in scena sé stesso, racconta il suo viaggio di figlio alla ricerca del padre, a cui è costretto a dire addio in silenzio, della sua storia e delle vicissitudini nel suo ritorno in un’Italia devastata dalla guerra.

“Quando è morto mio padre, mi sono svegliato di colpo, come ci si sveglia dopo una festa in cui non ti divertivi e hai bevuto anche il profumo in bagno. È mattina, ti svegli e stai male, ma il peggio è che non ti ricordi niente, e c’è un casino da mettere a posto. E tuo papà, che era bravo a mettere a posto, non c’è più. Così sono finiti i miei favolosi anni ’90. La fine di una festa, la nascita di una nuova consapevolezza. Come Telemaco, ma più vecchio e sovrappeso, mi sono messo alla ricerca di mio padre e della sua storia dipartigiano, e prigioniero, ma più ancora della sua Odissea di ritorno in un’Italia devastata dalla guerra.

Sperando di trovare un insegnamento su come si mettono a posto le cose.”L’appuntamento è in calendario nell’ambito della rassegna Attraverso Festival: www.attraversofestival.it