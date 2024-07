Volley femminile: oggi i calendari di Serie A1, Cuneo attende di conoscere il suo cammino

La Serie A1 Tigotà comincia il conto alla rovescia verso l’inizio della stagione 2024-25: oggi, giovedì 25 luglio, verrà diramato il Calendario ufficiale che delineerà il percorso delle quattordici squadre che mirano alla conquista dell’80° Scudetto.

La marcia d’avvicinamento al nuovo anno raggiungerà il suo culmine nella Presentazione dei Campionati e nella Courmayeur Cup, in programma il 20 e il 21 settembre, che anticipano la Supercoppa Fineco di sabato 28 settembre, il primo appuntamento che assegnerà un trofeo.

Dal weekend del 5-6 ottobre via alle danze della Serie A1 Tigotà, ventisei giornate di Regular Season che si chiuderanno sabato 1 marzo. Poi via ai Playoff Scudetto, con i Quarti al meglio delle tre gare e Semifinali e Finali al meglio delle cinque.

Formula consueta per la Coppa Italia Frecciarossa: quarti tra le prime otto della classifica al termine del girone d’andata previsti tra il 29 e il 30 dicembre, Final Four in programma l’8 e il 9 febbraio 2025.