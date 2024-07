Alba, primo incontro tra il sindaco Gatto e il nuovo prefetto di Cuneo Mariano Savastano

Si è tenuto ieri mattina, giovedì 25 luglio, il primo incontro tra il sindaco Alberto Gatto e il nuovo prefetto di Cuneo Mariano Savastano, in carica dal 15 luglio scorso.

Napoletano, 1964, dopo aver iniziato la sua carriera in Piemonte nelle province di Novara e Vercelli, proseguita in Lombardia tra Varese e Lodi, negli ultimi tre anni ha ricoperto l'incarico di prefetto di Belluno.

L’incontro non è stato puramente formale, ma già operativo a partire dal confronto sulla questione più attuale legata all’accoglienza dei lavoratori stagionali e del caporalato, senza trascurare le criticità di ordine pubblico, quelle inerenti la realizzazione delle infrastrutture che la provincia di Cuneo attende da anni, i grandi eventi.

“Prima dal vescovo, poi dal sindaco, per condividere esigenze e modalità operative e di intervento – sono le parole del prefetto Savastano - subito dopo l’imminente pausa estiva, saranno avviate iniziative condivise finalizzate a gestire le problematiche, emerse con prepotenza in questi ultimi giorni, riguardanti i lavoratori stagionali del settore vitivinicolo”.

Il sindaco Alberto Gatto: “Ringrazio il nuovo prefetto per essere voluto venire di persona a conoscere la nostra realtà. Ha dimostrato grande disponibilità, recependo con attenzione e prontezza quelli che per noi sono temi centrali. Il rapporto tra l’Amministrazione e la Prefettura è praticamente quotidiano e oggi abbiamo sicuramente gettato le basi per una collaborazione proficua ed efficace. L’attività proseguirà già nelle prossime settimane, in particolare per monitorare la questione dei lavoratori stagionali”.