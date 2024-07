Gita estiva per alcuni ospiti dell'Opera Pia Garelli di Garessio

Come ormai è tradizione, anche per quest'estate, alcuni ospiti dell'Opera Pia Garelli di Garessio hanno raggiunto, nel pomeriggio di ieri, la Ca' del Duduro per sfuggire al caldo che da qualche giorno si fa sentire e gustare un'ottima merenda.

Ad accogliere l'allegra comitiva di ospiti della Fondazione Opera Pia Garelli Francesco di Peace & Dog e la dottoressa Federica Fiorentino con i cani Lara e Timmy e la simpatica pecora Heidi, molto socievole, che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Nell'assolato pomeriggio garessino, la combriccola ha trovato conforto nella squisita merenda rigorosamente a km0 offerta dai proprietari dell'agriturismo, Paolo, Vanessa, Maria e Giovanni che hanno con gioia accolto anche nonna Ernestina, permettendo l'abbraccio tra tre generazioni di "Duduri".

I ringraziamenti degli ospiti e della Fondazione Opera Pia Garelli vanno soprattutto alla famiglia Sappa per l'ospitalità, la cortesia e la sensibilità, a Francesco e Federica per l'esperienza a contatto con gli animali e alle imbattibili volontarie Avo, che supportano sempre le iniziative della struttura.