Hanno vinto il campionato europeo di cheerleading: il Comune di Alba premia gli atleti de "Le Nuvole"

Sabato 27 luglio in sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del palazzo comunale di Alba, il sindaco Alberto Gatto con l’assessore allo Sport Davide Tibaldi, insieme al consigliere Mario Gaspare Saturnino ed al consigliere comunale e regionale Daniele Sobrero, ha consegnato 22 attestati di riconoscimento agli atleti dell’associazione sportiva dilettantistica “Le Nuvole” di Alba e dell’associazione sportiva dilettantistica Gym&Cheer – Wildcats di Prato Sesia (Novara).

Le due associazioni hanno collaborato e vinto prima il campionato italiano e poi il campionato europeo di cheerleading, nella categoria cheerability, (cheerleading per ragazzi con disabilità), in Germania, a Wiesbaden, il 6 luglio scorso. Questo traguardo permette loro di rappresentare l'Italia al campionato mondiale di cheerleading a Takasaki, in Giappone nel novembre 2025.

"Con grande piacere ci complimentiamo con voi in questa sala prestigiosa della nostra città – ha detto il sindaco Alberto Gatto – Desideriamo ringraziarvi per i vostri traguardi, per l’impegno e la passione che ci avete messo. Desideriamo anche sottolineare e ricordare questi vostri ragguardevoli risultati con degli attestati per le vincite nei campionati italiano ed europeo. Avete anche contribuito a portare in alto il nome della nostra città. Grazie".

"Quello che ci avete dimostrato ha una doppia valenza – ha detto l’assessore allo Sport Davide Tibaldi – Sportivamente ci avete messo impegno e sacrificio per poter raggiungere un risultato che è un ulteriore punto di partenza verso traguardi agonistici ancora più importanti. L’altra valenza è quella sociale che la vostra attività rappresenta per la nostra città e per la nostra società. Dall’esterno si vede quanta speranza, energia e passione trasmettete a voi stessi e agli altri. Vi auguro di proseguire così anche in futuro".