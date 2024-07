Colle di Nava, il sindaco di Pornassio: “Il problema va affrontato con determinazione. Non possiamo attendere episodi che porterebbero alla chiusura totale della statale 28 ai mezzi pesanti” [VIDEO]

La strada statale 28 del colle di Nava ostaggio di code, rallentamenti e traffico in tilt. Incidenti ricorrenti, in particolare le domeniche, la storia ormai si ripete da tempo. A poco bastano le ordinanze selettive come quella del sindaco di Pornassio, Vittorio Adolfo, la viabilità che collega il Piemonte alla Liguria resta una criticità irrisolta.



Il tutto esasperato in estate dall'aumento di traffico per i tanti che si mettono in viaggio per le vacanze, camper, auto con carrelli e i tanti camion che forzano il passaggio senza curarsi dell'ordinanza in vigore. Sovente le difficoltà di manovra sul tratto creano stalli di ore che possono mettere a rischio anche la salute di chi si sta spostando, soprattutto con le recenti alte temperature.



GUARDA L'INTERVISTA:



Il sindaco di Pornassio, in questa nostra intervista, torna sul tema: “”.