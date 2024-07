ll Comune e la comunità di Genola ricordano l'avvocato Alfredo Cussino a ottant'anni dalla sua uccisione, avvenuta il 29 luglio 1944

Il Comune di Genola ricorda l'avvocato Alfredo Cussino nell'ottantesimo anniversario dal suo brutale omicidio a opera dei fascisti, avvenuto il 29 luglio 1944.

L'appuntamento è per lunedì 29 luglio alle ore 20 presso il cippo a lui dedicato in Via Mellea angolo via Garetta, dove si terranno i discorsi ufficiali e la benedizione dello stesso.

L'episodio che vede protagonista Cussino nel 1944 rientra nel novero dei tragico eventi dovuto al clima terroristico plasmato dai repubblichini supportati dai nazisti.

L'avvocato decise di lasciare Torino alla volta di Genola a causa dei vincoli posti dal regime alla sua attività, in qualità di dichiarato antifascista.

Poche ore dopo l'arresto di Benito Mussolini, il settantaduenne Cussino decise si esternare pubblicamente in piazza la propria soddisfazione per gli accadimenti, immediatamente sbeffeggiato e colpito al volto dai fascisti di stanza a Genola, ma la popolazione ne prese le difese.

In seguito però fu catturato dall'ufficiale fascista saviglianese Dino Ronza e dai suoi e condotto al carcere di Cuneo, da quale, proprio il 29 luglio venne prelevato e ucciso a fucilate alla schiena, nei pressi del pilone di San Bernardo.

I resti vennero recuperati dai suoi concittadini e in seguito seppelliti nel cimitero genovese.

Non mancò un successivo rastrellamento a Genola da parte delle squadre fasciste per tarpare eventuali manifestazioni di protesta per l'uccisione dell'avvocato.

A luglio 1946 il sindaco di Fossano Luigi Bona inauguro il cippo che gli fu tributato nel luogo della fucilazione in via Mellea all'angolo con via Garetta, sul quale è ancora oggi visibile la scritta "Qui dove viltá fascista fece scempio del tuo fragile corpo aleggia fiero il tuo spirito. Monito agli italiani 'Frangar non flectar'. Il Municipio di Genola"

Tutta la popolazione è i vitata al momento del ricordo dell'avvocato Alfredo Cussino.