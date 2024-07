Moto: Campionato Europeo di Velocità in Salita, Stefano Leone terzo a Spoleto

Pieve Santo Stefano, nei pressi di Spoleto, in Umbria, ha ospitato la terza prova del Campionato Europeo di Velocità in Salita, al quale partecipa, nella classe Supersport 300, il saviglianese Stefano Leone, tesserato con il Moto Club Bisalta Drivers Cuneo.

Il percorso della gara dello “Spino”, breve, con curve mediamente veloci, tornanti stretti e due chicane per abbassare la velocità media, ha richiamato un bel numero di piloti, in quanto alla gara dell’europeo era abbinata anche una prova valida per il Campionato Italiano.

Il saviglianese Stefano Leone, dedicatosi in questo frangente alla sola classe Supersport 300, nonostante il grande caldo è riuscito a staccare dei buoni tempi, classificandosi terzo, alle spalle di Daniele Stolli, che si è aggiudicato in anticipo il campionato Europeo della categoria e di Marco Vigilucci.Tutti e tre i piloti erano in sella a Moto Yamaha R3.

“Questa gara non mi è mai stata molto gradita - è il commento di Stefano Leone - per via delle chicane ed anche perché, visto il periodo dell'anno, si deve affrontare un caldo tremendo, che necessita di una grande preparazione fisica e di avere a disposizione molti litri di integratori. Conoscendo bene il percorso, ho saltato le prove libere per risparmiarmi fisicamente in vista delle prove ufficiali e delle manche di gara, nelle quali sono riuscito ad abbassare di ben quattro secondi il mio miglior tempo conquistando, in sella alla mia Yamaha, la terza posizione. Ha vinto Daniele Stolli che si è assicurato matematicamente il primo posto nel campionato, secondo Marco Vigilucci; con il quale mi giocherò fra due settimane in Germania, dove si correrà l’ultima prova, il secondo posto in campionato”.