Festa di Sant’Anna alla borgata Surie di Valcasotto

Domenica 28 luglio il diacono Emilio Caritè ha officiato la Messa patronale nell’incantevole borgata Surie della frazione Valcasotto.

Un’occasione di festa e condivisione, motivo di ritorno per le tante persone che ancora frequentano la borgata per la villeggiatura ma soprattutto per chi vi è nato ed è poi stato costretto a migrare. A seguito della funzione l’ormai consueto rinfresco offerto dall’associazione Amici di Valcasotto.

Le prossime celebrazioni saranno in occasione della festa patronale del Nascio di domenica 11 agosto alle ore 16, per la ricorrenza di San Lorenzo, e della festa nella cappella di San Rocco, venerdì 16 agosto, sempre alle ore 16.

Entrambe le celebrazioni saranno seguite da un buffet offerto dall’Associazione turistica locale.