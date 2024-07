Savigliano, nuovo look per via Sant'Andrea

Nuovo smalto per via Sant'Andrea. Da lunedì 5 agosto prenderanno il via i lavori per il rifacimento della pavimentazione in porfido di tutta la strada, dopo gli scavi del 2021 per la condotta del gas.



Fino a fine settembre, dunque, via Sant'Andrea sarà chiusa al traffico in base allo stato di avanzamento lavori, e per gradi, con partenza dalla rotonda di Via Mazzini.



Gli step, a grandi linees, saranno: rotatoria via Mazzini fino a via Pietro Santarosa; da via Pietro Santarosa fino a via Jerusalem; dal tratto antistante la chiesa di Sant'Andrea fino a via Trossarelli; da via Trossarelli a piazza Santarosa. Sarà invertito fin da subito il senso unico di Via Trossarelli per permettere a tutti di continuare ad accedere a Via Sant'Andrea tramite viale del Sole (ciò, ovviamente, fino a quando il cantiere non sarà a valle di via Trossarelli verso piazza Santarosa).



Per la tipologia di lavori, nei tratti chiusi, non sarà consentito il transito nemmeno dei residenti. Gli utenti dovranno prestare molta attenzione alla segnaletica installata.



«Il periodo che abbiamo scelto per questo intervento non è casuale – spiega l'assessore ai lavori pubblici Federica Brizio –. Sfruttando il mese di agosto vogliamo limitare il più possibile i disagi per i negozianti e per tutti i saviglianesi. Disagi che inevitabilmente, almeno in piccola parte, ci saranno, e per i quali ci scusiamo fin da ora». «Via Sant'Andrea – aggiunge Brizio – ha un vincolo storico: il rifacimento con il porfido è un intervento nell'ottica di riqualificazione di quella parte di città».