Per i festeggiamenti di San Pietro Limone Piemonte tanti eventi e cerimonie

Limone si prepara a celebrare la festa patronale di San Pietro in vincoli con un weekend ricco di eventi.

Si parte venerdì 2 agosto alle 20 con il torneo di scala quaranta presso il Centro d’incontro comunale. Alle 21, invece, la Consulta Giovani organizza una serata karaoke in Piazza San Sebastiano.

Sabato 3 agosto dalle 21 alle 23 in Piazza Henri Dunant serata di ballo liscio sulle note di Maurizio e la band.



Inoltre, venerdì 2 e sabato 3 nelle vie del centro storico sarà allestito un mercatino dell'artigianato, con orario di apertura dalle 9 e fino alle 19.

Domenica 4 agosto, dopo la Santa messa delle 11.15, ci sarà una processione per le vie del centro storico in compagnia delle danze del gruppo folkloristico limonese. Alle 14 avrà inizio la grande caccia al tesoro per grandi e piccini (iscrizioni presso l’Ufficio Turistico), con ritrovo al Campetto di via XX Settembre. A seguire, merenda per tutti i partecipanti. Sempre nel pomeriggio ci sarà presso la bocciofila una gara di petanque. In serata, dalle 19.30, è in programma una polentata da gustare nelle tavolate allestite al Centro d’incontro comunale.

Di seguito i prossimi eventi in programma a Limone Piemonte.

Venerdì 2 agosto dalle 15.30 alle 17.30 Limone propone una visita guidata gratuita del centro storico e dei suoi principali monumenti, con partenza da Piazza del Municipio. Prenotazione obbligatoria all'Ufficio Turistico: 0171 925281.

Sabato 3 agosto doppia proposta dedicata agli amanti dell’outdoor. Agli appassionati di equitazione, La Canunia propone un’escursione a cavallo al Lago Terrasole con partenza in zona Maneggio e pranzo al sacco. È prevista la possibilità di partecipare con il proprio cavallo.

Info e prenotazioni: Costanza 347 1703688.

Per i più piccoli, invece, è in programma un’escursione in Frazione San Bernardo alla scoperta della volpe, del capriolo e degli altri animali del bosco con l’accompagnatrice naturalistica Monica Dalmasso. Una passeggiata semplice, dedicata ai bambini dai 4 anni in su, lungo sentieri e distese verdi, intervallata da racconti e attività didattiche.



Ritrovo alle 10 in frazione San Bernardo, rientro previsto nello stesso luogo alle 13. Attrezzatura richiesta: scarponcini comodi o scarpe da ginnastica con una buona scuola, k-way, abbigliamento comodo, zainetto con borraccia e merenda, eventuale cappello e/o occhiali.

Costo: 6 auro a partecipante, previste riduzioni per le famiglie. Info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it.

In serata al Teatro Alla Confraternita si svolgerà il secondo appuntamento limonese della 17esima edizione della rassegna musicale “Accademie in valle”, con gli artisti dell’Estemporanea Ensemble che eseguiranno le Quattro stagioni di Antonio Vivaldi. Il sestetto di archi, che avrà come violino solista la giovane artista emergente Letizia Gullino, proporrà un’interpretazione delle celebri melodie scritte nel 1720 che ancora oggi immergono lo spettatore in paesaggi e stati d’animo, entrando nel cuore degli elementi della natura attraverso la Primavera, l’Estate, l’Autunno e l’Inverno. L’esecuzione sarà incorniciata da un testo scritto e raccontato da Lucia Margherita Marino.



Lo spettacolo avrà inizio alle 21. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info e prenotazioni: Ufficio Turistico di Limone: 0171 925281 – iat@limonepiemonte.it .

Contemporaneamente in Piazza del Municipio, a partire dalle 21, ci sarà una serata con deejay set organizzata dalla Consulta Giovani.

Domenica 4 agosto Limone propone un’escursione al Bec Baral (2.128 metri) con la guida Monica Dalmasso. Un itinerario di livello E (Escursionistico), adatto a chi possiede una buona attitudine all'attività fisica, che prevede un percorso di 720 metri di dislivello e circa due ore e mezza di risalita lungo i pendii erbosi sul versante sud della montagna, per raggiungere la vetta e godere di una vista spettacolare a 360 gradi sulle montagne circostanti.

Ritrovo alle 9 a Limonetto presso la piazza antistante la chiesa, rientro previsto per le 15.30.

I partecipanti dovranno presentarsi muniti di attrezzature e abbigliamento consono alla stagione e al meteo: scarponcini comodi, giacca antivento, occhiali e crema solare, borraccia e pranzo al sacco. È possibile prendere parte all'escursione anche con i cani, ma è consigliabile avere con sé il guinzaglio.

Costo: 15 euro, previste riduzioni per bambini e ragazzi. Info e prenotazioni: 349 4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it.

Sempre domenica 4 agosto Limone propone Wonder-Lab: un pomeriggio di animazione per bambini e famiglie. A partire dalle 15.30 in Piazza San Sebastiano i più piccoli potranno giocare con supereroi e principesse: tra musica, giochi e laboratori creativi il divertimento è assicurato!

Alle 17 nelle sale della Biblioteca-Museo dello Sci ci sarà un nuovo appuntamento della rassegna “Incontri d'autore”. La scrittrice cuneese Valentina Mattio presenterà il suo romanzo giallo “Ultimo Piano”, edito da Mondo Golem. Ingresso libero.

Alle 21 il Teatro Alla Confraternita ospiterà la presentazione del libro “Lou groumisel – Il Gomitolo” di Alfredo Philip. Siamo in un villaggio delle Alpi occidentali in provincia di Cuneo, La Toureto, un luogo che è stato per circa quattrocento anni terra di confine. Le imponenti case in pietra se “ascoltate” raccontano la storia, di un territorio e di un popolo. La straordinaria musicalità della lingua d’oc e la capacità della popolazione di elaborare nuovi stili di vita, generano dei racconti che l’autore ha raccolto nelle veglie invernali dal 1976 al 1983. Al termine dell’incontro sarà possibile acquistare il libro, di cui parte del ricavato sarà destinato alla ricerca scientifica per combattere la malattia di Parkinson. Ingresso libero.

Lunedì 5 agosto alle 18 nella Chiesa parrocchiale di San Pietro momento di riflessione e preghiera, con l’intervento di testimonianze in memoria dei sacerdoti martiri di Boves.

Lunedì 5 e martedì 6 agosto alle 21 doppio appuntamento con il cinema all’aperto promosso dalla Consulta Giovani al Campetto di via XX Settembre. Ingresso libero.