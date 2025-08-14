Rinfrescati in alta quota: Jumanji e Family Zone ti aspettano a Limone Piemonte

L’estate a Limone Piemonte è più elettrizzante che mai! La Family Zone sta regalando pomeriggi e serate di pura allegria a centinaia di famiglie, grazie alla sua formula vincente: ingresso gratuito, giochi per tutte le età e l’incredibile novità di quest’anno – JUMANJI, il Parco Avventura mobile più grande della provincia.

Fino al 31 agosto, dalle 16:30 alle 23:30, il Piazzale Nord si trasforma in un universo di divertimento dove il rumore delle risate si mescola al panorama alpino.

JUMANJI: l’avventura che conquista tutti

Con i suoi 21 metri di lunghezza per 11 di larghezza, “Jumanji” è il sogno di ogni piccolo esploratore: ponti tibetani, percorsi sospesi, reti elastiche, scivoli colorati e sfide adrenaliniche, sempre in totale sicurezza. Un’attrazione capace di trasformare un pomeriggio in montagna in un ricordo indimenticabile.

Giochi, sport e dolcezza per grandi e piccini

Oltre a Jumanji, la Family Zone offre un mix irresistibile di attrazioni:

Parco Gonfiabili – Strutture giganti per saltare, correre e scivolare senza sosta

– Strutture giganti per saltare, correre e scivolare senza sosta Basket elettronico – Sfide divertenti genitori-figli

Sfide divertenti genitori-figli Calcio di rigore – Per veri aspiranti campioni

– Per veri aspiranti campioni Pesca del pupazzo – Il gioco classico che non passa mai di moda

– Il gioco classico che non passa mai di moda Candy Shop & zucchero filato – Una pausa golosa tra un’avventura e l’altra

Info utili

Dove: Piazzale Nord, Limone Piemonte (accanto alla pista di pattinaggio)

Piazzale Nord, Limone Piemonte (accanto alla pista di pattinaggio) Quando: Fino al 31 agosto 2025

Fino al 31 agosto 2025 Orari: 16:30 – 23:30

16:30 – 23:30 Ingresso: gratuito

gratuito Contatti: +39 335 824 3345 (Jarno)

+39 335 824 3345 (Jarno) Social: Facebook & Instagram

Come arrivare a Limone Piemonte

Grazie alla riapertura del Colle di Tenda, Limone è facilmente raggiungibile sia dal Piemonte che dalla Liguria e dalla Costa Azzurra:

Da Torino: A6 Torino–Savona → uscita Fossano → Limone Piemonte

Da Cuneo: SP259 → Limone Piemonte

Da Ventimiglia o Nizza: SS20 → Tunnel del Colle di Tenda

L’estate in famiglia è qui

Che tu venga per un weekend o per una vacanza più lunga, la Family Zone e il Parco Avventura Jumanji sono la tappa obbligata per chi cerca divertimento in montagna. Un’esperienza gratuita, sicura e indimenticabile nel cuore di Limone Piemonte.