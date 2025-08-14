Rinfrescati in alta quota: Jumanji e Family Zone ti aspettano a Limone Piemonte

L’estate a Limone Piemonte è più elettrizzante che mai! La Family Zone sta regalando pomeriggi e serate di pura allegria a centinaia di famiglie, grazie alla sua formula vincente: ingresso gratuito, giochi per tutte le età e l’incredibile novità di quest’anno – JUMANJI, il Parco Avventura mobile più grande della provincia.
Fino al 31 agosto, dalle 16:30 alle 23:30, il Piazzale Nord si trasforma in un universo di divertimento dove il rumore delle risate si mescola al panorama alpino.
JUMANJI: l’avventura che conquista tutti
Con i suoi 21 metri di lunghezza per 11 di larghezza, “Jumanji” è il sogno di ogni piccolo esploratore: ponti tibetani, percorsi sospesi, reti elastiche, scivoli colorati e sfide adrenaliniche, sempre in totale sicurezza. Un’attrazione capace di trasformare un pomeriggio in montagna in un ricordo indimenticabile.
Giochi, sport e dolcezza per grandi e piccini
Oltre a Jumanji, la Family Zone offre un mix irresistibile di attrazioni:
- Parco Gonfiabili – Strutture giganti per saltare, correre e scivolare senza sosta
- Basket elettronico – Sfide divertenti genitori-figli
- Calcio di rigore – Per veri aspiranti campioni
- Pesca del pupazzo – Il gioco classico che non passa mai di moda
- Candy Shop & zucchero filato – Una pausa golosa tra un’avventura e l’altra
Info utili
- Dove: Piazzale Nord, Limone Piemonte (accanto alla pista di pattinaggio)
- Quando: Fino al 31 agosto 2025
- Orari: 16:30 – 23:30
- Ingresso: gratuito
- Contatti: +39 335 824 3345 (Jarno)
- Social: Facebook & Instagram
Come arrivare a Limone Piemonte
Grazie alla riapertura del Colle di Tenda, Limone è facilmente raggiungibile sia dal Piemonte che dalla Liguria e dalla Costa Azzurra:
- Da Torino: A6 Torino–Savona → uscita Fossano → Limone Piemonte
- Da Cuneo: SP259 → Limone Piemonte
- Da Ventimiglia o Nizza: SS20 → Tunnel del Colle di Tenda
L’estate in famiglia è qui
Che tu venga per un weekend o per una vacanza più lunga, la Family Zone e il Parco Avventura Jumanji sono la tappa obbligata per chi cerca divertimento in montagna. Un’esperienza gratuita, sicura e indimenticabile nel cuore di Limone Piemonte.