Una tradizione che si rinnova: i festeggiamenti patronali in frazione Ricogno di Dronero

Una passata edizione dei festeggiamenti in frazione Ricogno di Dronero

È un piccolo ma tenace circolo quello di San Nicolao in frazione Ricogno di Dronero, che grazie all’impegno dei suoi volontari si sta preparando anche quest’anno per un fine settimana dedicato ai festeggiamenti patronali in onore a San Nicolao.

Appuntamento da venerdì 2 a lunedì 5 agosto, tra funzioni religiose, buon cibo e tanta allegria. Sarà infatti l’occasione per mantenere viva la tradizione popolare, nonché la voglia di aggregazione della frazione.

Nato nel 270 in Asia Minore e famoso per le sue elette doti di pietà e carità, il Santo fu vescovo della città di Mira e mori il 6 dicembre 350. In suo onore, venerdì 2 luglio alle ore 20:30, verranno celebrate le funzioni religiose.Il giorno successivo, sabato 3 agosto, ci sarà invece, a partire dalle ore 20, la cena speciale a base di costine, salsiccia e alette di pollo, cotte al bidone. A seguire, l’intrattenimento musicale curato da Salvo Aleccia e il suo Karaoke, con musiche dagli anni ’60 ad oggi.

Domenica 4 agosto, alle ore 10:30, verrà celebrata la Santa Messa nel corso della quale, come da tradizione, ci sarà la benedizione dei bambini. Seguirà un pomeriggio di divertimento, con dalle ore 16 i giochi popolari per i più piccoli con la rottura delle pignatte come da tradizione ed alle ore 18 un bellissimo spettacolo di magia con Mago Trinchetto, che saprà meravigliare grandi e piccini.

I festeggiamenti si concluderanno lunedì 5 agosto, con a partire dalle ore 19 la grande polentata per tutti e la lotteria in allegria.

Il presidente del circolo ACLI Diego Falco, con i massari Franco Levrone e Sergio Lerda e le massare Rosanna Brignone e Marisella Garnerone ringraziano tutte le persone che collaborano per la Cappella di San Nicolao.

La manifestazione si svolgerà sotto una tensostruttura coperta, utile per tutte le condizioni meteo. Per le cene sono gradite le prenotazioni, telefonando al 328.8742221 oppure al 346.0103688.