Saluzzo, il sindaco Demaria incontra Arenaways: "Il ritorno dei treni avrà importanti ricadute sulle Terre del Monviso"

"Il ritorno del servizio ferroviario riguarda ed ha ricadute importanti in tutte le Terre del Monviso e per la pianura saluzzese. Per questo vogliamo convocare la Conferenza dei sindaci per far conoscere opportunità e orari e per ascoltare eventuali suggerimenti dagli amministratori locali di tutto il territorio".

Il sindaco Franco Demaria lunedì mattina in municipio ha incontrato Matteo Arena della società "Arenaways", vettore privato che riporterà i treni da Saluzzo verso Savigliano e Cuneo, a partire dal 7 gennaio 2025, come da accordi stipulati con la Regione.

Sulla tratta per Savigliano (che si collega a quelle per Torino e Savona) è in previsione una corsa all'ora, dalle 7 alle 21, mentre per Cuneo la frequenza è un convoglio ogni 2 ore. Per Savigliano non ci sono fermate intermedie previste. Per Cuneo ci saranno, invece, tutte quelle previste prima della sospensione del servizio, tranne Villafalletto, eliminata da Rfi fin dal 2003.

Arena ha spiegato che i biglietti singoli per le corse dei treni si potranno acquistare negli stessi punti vendita di Grandabus in città e nel circondario. Per gli abbonamenti sarà possibile usare la tessera Bip.

"Stiamo pensando - ha spiegato - a servizi aggiuntivi, ad esempio navette ferroviarie da Torino a Saluzzo in occasione di eventi o di serate particolari e per evitare spostamenti in auto dei più giovani".

"E' importante - dice il sindaco - aver conosciuto Arena e aver preso contatti con questa ditta. Per mantenere il servizio ferroviario serve il lavoro congiunto di tutto il territorio e anche degli enti superiori. Noi ci siamo e siamo disponibili a progettare insieme nuove opportunità per migliorare la fruizione con la speranza di aumentare gli utenti e di offrire nuove possibilità di mobilità sostenibile ai saluzzesi e a tutto il territorio”.

Alla riunione erano presenti anche la vicesindaca Francesca Neberti, il prosindaco di Castellar Eros Demarchi, il funzionario del municipio Emilio Sidoli e il direttore della fondazione "Bertoni" Alberto Dellacroce.