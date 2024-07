Scontro aperto a Racconigi. Reynaudo tuona a Oderda: "I fatti contraddicono le sue affermazioni sul sottopasso"

Egregio Direttore,

in riferimento alla lettera della lista civica "Officina - Oderda sindaco" di Racconigi, dal titolo “Basta guardare solo alla gloria personale, e non a soluzioni concrete” a nome del Comitato “per un sottopasso sostenibile”, mio malgrado, mi vedo costretto ad intervenire per tutelare in primis il Comitato dal coinvolgimento in polemiche che purtroppo, non per nostro agire, sono presto sconfinate in pacchiane insinuazioni rivolte alla mia persona, aspetti questi che devono, invece, restare esterni al Comitato per non delegittimare gli scopi che lo stesso intende perseguire, nell’esclusivo interesse dei cittadini racconigesi.

Nella lettera in questione, resa pubblica nella giornata di lunedì 29 luglio, genericamente a firma di "Officina - Oderda sindaco", ancorché a lui medesimo ragionevolmente riconducibile, il primo cittadino di Racconigi appare preoccupantemente in confusione quando riporta circostanze non veritiere e peraltro facilmente smentibili dalla lettura della documentazione agli atti del Comune.

Mi riferisco all’affermazione, che riporto testualmente, secondo la quale “vi siano stati ben due passaggi in consiglio comunale, ove il progetto (del sottopasso) ha ricevuto unanimità di consensi”.

Invero, dalle carte abbiamo appreso che il voto fu concorde solo in occasione del primo passaggio in Consiglio, tenutosi in data 22 dicembre 2018, mentre nel secondo passaggio per l’approvazione del "parere tecnico" del Comune, in data 26 luglio 2022, NON si ebbe più il consenso unanime del consiglio comunale.

Altrettanto si dica per la fanciullesca insistenza che la serata di approfondimento del Comune sarebbe stata organizzata “molto tempo prima di sapere dell’intenzione del Comitato di proporre un loro incontro” quando invece basterebbe riconoscere la verità: le nostre locandine sono andate in stampa giorni prima di quelle comunali e la nascita del Comitato è servita a smuovere il silente immobilismo sul tema.

Arriviamo poi all’affermazione secondo la quale “Grazie all’immenso lavoro portato avanti insieme alla regione, alla provincia e a tutti gli attori coinvolti, siamo giunti alla fase conclusiva di questo progetto”: viste le premesse, questa dichiarazione è meritevole di approfondimento e di riscontro fattuale. Pertanto, il Comitato ha immediatamente presentato istanza di accesso agli atti per entrare in possesso della documentazione attestante l’esistenza dei citati molteplici carteggi intercorsi tra il sindaco Oderda e la Provincia di Cuneo relativamente all’individuazione della figura che assumerà, a lavori conclusi, la gestione del sottopasso ferroviario di via Caramagna e così per i carteggi intercorsi con RFI in merito al recupero e rifunzionalizzazione delle aree di smistamento e deposito attigue alla stazione ferroviaria di Racconigi.

All’ottenimento di detta documentazione, sarà cura del Comitato informare i cittadini sullo stato di quanto è stato realmente fatto (e non solo dichiarato) sui futuri accordi con gli Enti in argomento.

Quanto alle allusioni, contenute nella lettera di "Officina - Oderda sindaco", in punto mia personale partecipazione alle riunioni del gruppo di “rigenerazione urbana” ed al mio impegno politico risalente, per la verità, a più di dodici anni orsono, esse paiono essere nulla più di un rigurgito di livore rivolto dal sindaco alla mia persona.

Per senso di opportunità, essendone il Presidente e per proteggere il Comitato stesso da possibili strumentalizzazioni, non intendo nel presente comunicato replicare alle affermazioni del sindaco.

A breve risponderò pubblicamente ma, in questa occasione, sarà unicamente a titolo personale.

Con viva cordialità.

Luigi Reynaudo.

Presidente Comitato di cittadini “per un sottopasso sostenibile”