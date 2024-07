Bufale e fake news: come riconoscere le fonti di informazioni affidabili sul web

Navigando sul web ci si può imbattere in tantissime notizie, riportate da portali online affidabili o meno. Sempre più utenti leggono online le notizie del giorno, riscontrando in molti casi fake news e informazioni non attendibili. Come poter riconoscere le bufale online e soprattutto come identificare le informazioni affidabili da quelle inventate?

L'incidenza delle informazioni false sulla società

Affinché si possa comprendere al meglio questo tema è opportuno prima di tutto definire l'espressione fake news/bufala. Con tali termini si identifica un'informazione falsa o parzialmente non veritiera diffusa intenzionalmente per ingannare gli utenti che stanno leggendo. Tali testi possono variare da una notizia completamente inventata a distorsioni di fatti realmente accaduti. Perché vengono create? Le motivazioni possono essere diverse, in molti casi per riscontrare un guadagno economico dalle pubblicità annesse, in tanti altri semplicemente per manipolare politica e creare confusione.

Riconoscere le notizie false è indispensabile in un periodo storico dove le informazioni vengono diffuse con estrema velocità; una fake news può influenzare le opinioni degli utenti e alterare i risultati elettorali, così come mettere a rischio l'incolumità di un individuo, ad esempio con le fake news su una malattia particolarmente contagiosa. Comprendere quali siano le notizie false da quelle vere consente di evitare potenziali rischi e di migliorare il contesto sociale, garantendo responsabilità e informazione concreta.

L'impatto di una bufala sulla società può diventare devastante, infatti, si può alimentare odio verso un determinato argomento o persona e diffondere panico e paura. Ad esempio, una fake news sui vaccini ha indotto a un incremento notevole di casi di malattie prevenibili, danneggiando anche la reputazione di professionisti ed esperti del settore che si sono esposti in merito.

Riconoscere le fonti affidabili

Sebbene ogni giorno centinaia di bufale vengano diffuse online, fortunatamente si possono identificare alcuni aspetti che ne determinano l'affidabilità. Per riconoscere una fonte attendibile è essenziale verificare prima di tutto l'autore dell'articolo. Un testo scritto da un professionista del campo avrà una maggiore credibilità di un articolo pubblicato da una fonte sconosciuta. Bisogna chiedersi: il testo è pubblicato su una piattaforma online rispettabile? Le fonti sono verificate? Tali domande permettono di eliminare gran parte delle variabili, infatti, un articolo scritto da un giornalista su un sito web riconosciuto è quasi sempre affidabile, mentre un testo scritto su un sito web sconosciuto senza la firma dell'autore, è con molta probabilità una fake news che ha lo scopo di attirare utenza verso il portale digitale e veicolarla verso pubblicità o informazioni errate.

Dopo una verifica delle fonti è altrettanto rilevante sfruttare strumenti e tecniche per il fact-checking, cioè servizi che verificano in modo dettagliato le notizie. Piattaforme online come PolitiFact, Snopes e Google Reverse Image Search permettono di controllare l'autenticità di immagini e testi, incrociando le informazioni su più fonti attendibili.

Non tutti però hanno la pazienza e la voglia di usare software dedicati per controllare una notizia, per questo motivo è consigliabile informarsi su siti web e organizzazioni affidabili. Portali digitali come BBC News, The Guardian, The New York Times, Repubblica e Il Corriere della Sera offrono notizie verificate ed hanno una lunga storia di giornalismo etico. Tali soluzioni cercano di offrire uno standard elevato di fact-checking, magari pubblicando la notizia qualche ora dopo l'evento.

L'incremento di bufale nel mondo dei giochi online

Se l'informazione giornalista sta riscontrando un enorme problema con le notizie false, anche il settore dei giochi online mostra delle problematiche significative. Per quanto si possa pensare che giocando online ci si concentri soprattutto sulla partita in tempo reale, in realtà la diffusione di trucchi o hack incide negativamente sugli utenti meno attenti. I trucchi possono avvantaggiare ingiustamente alcuni giocatori, ma ancor peggio danneggiare gli stessi che li utilizzano, dato che possono imbattersi in malware e truffe.

Lo stesso vale per i banner pubblicitari che compaiono all'interno delle piattaforme più celebri come YouTube e Twitch, dove vengono valorizzate alcune caratteristiche di un gioco per poi una volta cliccatoci sopra, l'utente si troverà a scaricare e giocare a un titolo completamente diverso, che usualmente ha l'obiettivo di far eseguire acquisti in game all'utenza.

Una fake news può, quindi, influenzare i giocatori in diversi modi, portandoli a decisioni sbagliate, come la compera di un titolo falso o il download di un pay-to-win invece di un puzzle pubblicizzato nel banner. Un'informazione sbagliata ha delle ripercussioni anche sulla community stessa del gioco, che magari vorrebbe giocare tranquillamente ma inspiegabilmente deve fronteggiare migliaia di utenti che non sanno nemmeno perché stanno giocando in quel determinato ambiente digitale.

Cosa si può fare, quindi, per evitare le bufale nei giochi online? Anche in questo caso è essenziale verificare le fonti e scaricare i giochi dai negozi online certificati. I siti web degli sviluppatori del gioco possono fornire informazioni precise su ciò che si andrà a utilizzare. Altrettanto importante è evitare di scaricare giochi nel formato APK su sistemi operativi Android e .EXE craccati sul sistema operativo di casa Microsoft. Imbattersi in offerte allettanti potrebbe spesso essere indizio di una truffa, quindi, meglio controllare l'attendibilità delle fonti e poi procedere all'acquisto e al download. Ad esempio, per chi cerca recensioni affidabili sui casinò online, una buona pratica è consultare siti specializzati e autorevoli come casinos.com, che si dedicano a recensire casinò legali e a fornire informazioni utili per una scelta consapevole.

Scetticismo e senso critico: soluzioni concrete per le fake news

Riconoscere una notizia falsa e usare delle piattaforme capaci di rilevare le informazioni errate può essere più che utile per ridurre le possibilità di leggere degli articoli non veritieri, così come è opportuno scaricare giochi online da portali certificati solo dopo aver ottenuto le informazioni sufficienti sul sito degli sviluppatori; sebbene tutto ciò sia oggettivamente funzionale, affinché si possano realmente eliminare dal web o quantomeno ridurre il fenomeno, è indispensabile che il lettore abbia un atteggiamento critico e scettico nei confronti delle informazioni che sta visionando.

Le notizie sul web sono veramente infinite ed è molto semplice imbattersi in bufale e fotomontaggi che creino un'informazione parzialmente reale o totalmente ricostruita ad arte. Porsi con un certo scetticismo può aiutare il lettore a identificare prima e con maggiore chiarezza le fake news, evitandole e screditandole. In molti casi si è indotti a leggere una notizia velocemente e a condividerla senza verificarne le fonti, ciò non solo è controproducente per la diffusione di un'informazione sbagliata, ma anche perché si dà visibilità alla fonte stessa, avviando un processo di disinformazione continuo.

Bisogna, quindi, utilizzare fonti attendibili e verificate per poi condividere la notizia con altre persone. Ciò non alimenterà ulteriore disinformazione e consentirà alle fonti fraudolente di ridursi drasticamente nel tempo.