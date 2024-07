Bra’s 2024, al Grand Hotel Diana di Alassio presentazione stellata e innovazione energetica con eVISO

eVISO è sponsor di Bra's 2024, Festival della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra. L’azienda ha sede a Saluzzo (Cuneo) ma operativa su tutto il territorio nazionale nel campo delle materie prima, in particolare luce e gas, attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate e intelligenza artificiale.

Nel corso dell'evento dedicato a Bra's che si è tenuto domenica 28 luglio al Diana Grand Hotel di Alassio, abbiamo incontrato Fabio Piletto Area Manager eVISO, che ci ha raccontato un po' l'azienda.

Operativo su tutto il territorio nazionale, eVISO gode di una presenza capillare che permette di servire clienti in tutta Italia, offrendo soluzioni energetiche innovative e personalizzate. Con la rete diretta e i propri consulenti coprono principalmente la zona del Nord-Ovest.

“In Liguria, eVISO ha una presenza significativa e la volontà di essere sempre più presente – sottolinea Piletto -. Il mio ruolo è quello di supportare le aziende locali, comprese le PMI, aiutandole a ottimizzare i loro consumi energetici e a ridurre i costi attraverso le soluzioni avanzate che eVISO offre”.

eVISO ha stabilito delle partnership importanti, tra cui alcune in Liguria. “Siamo orgogliosi di collaborare con Confindustria Imperia, un partner fondamentale che ci consente di essere ancora più vicini alle esigenze delle imprese locali – spiega -. Il nostro obiettivo principale è continuare a crescere e a innovare. Vogliamo consolidare la nostra presenza in tutta Italia, rafforzando le nostre partnership e offrendo sempre più soluzioni su misura per i nostri clienti. Continueremo a investire in tecnologia per garantire un servizio eccellente e rispondere in modo efficace alle esigenze del mercato energetico”.

La missione di eVISO? “Essere un partner affidabile e innovativo per le imprese italiane, grandi e piccole. Siamo qui per aiutare i nostri clienti a navigare nel complesso mercato energetico, offrendo loro le migliori soluzioni per il loro successo, grazie alla tecnologia”, conclude Piletto.