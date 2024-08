Agosto inizia tra caldo e temporali: per le precipitazioni, vallate alpine sotto la lente d’ingrandimento di Arpa

Il passaggio perturbato vissuto da diverse aree della provincia Granda nel corso del pomeriggio e della serata di ieri (mercoledì 31 luglio) non sarebbe un fenomeno isolato: secondo il bollettino di allerta idrogeologica emanato oggi dall’Arpa Piemonte sulla sua piattaforma online di riferimento fino a domani le ore pomeridiane riserveranno instabilità e vedranno l’innesco di rovesci e temporali soprattutto a ridosso delle vallate alpine, con conseguente innalzamento delle temperature in pianura. Dati che assicurano un’allerta del minimo grado, ovvero di colore verde.



Temporali estivi e afa, insomma, niente di fuori dal normale. Ma è scendendo più nello specifico delle zone della provincia cuneese che i bollettini di vigilanza meteorologica e di pericolo idrogeologico regalano dati più curiosi.



Il primo report di Arpa Piemonte – che riporta un quadro sostanzialmente identico a quello del bollettino generale sopracitato – vede per la giornata di oggi scenari di pioggia debole con temporali in alta val Po, nelle valli Varaita, Maira e Stura e in valle Tanaro, e nessun fenomeno previsto nelle valli Belbo e Bormida e nella pianura cuneese. Domani (2 agosto), invece, la pioggia debole con temporali rimarrà su queste zone e si prevedono rovesci nelle ultime tre zone. Sabato 3 agosto, infine, le precipitazioni caleranno d’intensità ma i rovesci interesseranno l’intera provincia (tranne la pianura cuneese).

Il secondo report – riferito alla sola giornata odierna e aggiornato ogni quarto d’ora circa – conferiva alle 14.30 bollino giallo (e, quindi, effetti localizzati di media intensità) nei territori del monregalese da Limone Piemonte a Ormea e a Magliano Alpi. Il dato del livello pluviometrico della stazione di analisi al rifugio Mondovì segnala già il superamento della soglia pluviometrica, anche se di appena 0.8.



La proiezione nelle 24 ore, sempre secondo Arpa, conferma il bollino giallo in queste zone ma lo espande anche ai territori alpini compresi tra Entracque e Acceglio.