Domani a Frabosa Soprana l'ultimo saluto a De Filippi, scomparso nel tragico incidente a Magliano Alpi

Saranno celebrati domani, venerdì 2 agosto, i funerali di Andrea De Filippi. L'uomo ha perso tragicamente la vita a 69 anni nello scontro tra l'auto sulla quale viaggiava come passeggero e un camion a Magliano Alpi, lunedì 29 luglio nel primo pomeriggio.



L'ultimo saluto all'ex professore, dell'istituto E. De Amicis, in pensione avrà luogo nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista di Frabosa Soprana alle 9.15.



E stasera vi sarà recitato il rosario alle 20,30. La settima sarà celebrata domenica 11 agosto alle 9,30 e la trigesima domenica 1 settembre sempre alle 9,30.



Anche sui manifesti funerari campeggia l'immagine della scultura in marmo della Pietà di Michelangelo Buonarroti, conservata nella basilica di San Pietro in Vaticano a Roma, scelta che lascerebbe intendere la volontà della famiglia di onorarlo ancora una volta per le sue passioni, evitando una sua foto.