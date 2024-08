Francesco Zambon nominato Direttore generale del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria

“Le nostre congratulazioni a Francesco Zambon, presidente di Finpiemonte Partecipazioni, per la prestigiosa nomina a Direttore generale del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria. Il dottor Zambon, manager dalle indiscusse e riconosciute capacità, avrà il compito di seguire la procedura per la cessione dell’ex Ilva. Per il Piemonte - coinvolto direttamente per la presenza degli stabilimenti di Acciaierie d’Italia a Novi Ligure, Racconigi e Gattinara - il fatto che il presidente di una partecipata regionale come Finpiemonte Partecipazioni abbia assunto un ruolo così importante in un momento così delicato è senza dubbio un incoraggiante segnale di attenzione del Governo per i nostri territori e per le professionalità che vi operano.