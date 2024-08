Un agosto in compagnia del Parco fluviale

Al Parco fluviale Gesso e Stura continua l’estate alla scoperta del territorio. Sabato 3 agosto a Borgo San Dalmazzo, alle ore 14.30, l’appuntamento “Un giardino straordinario” impegnerà bambini e genitori in un laboratorio di bombe di semi e eco-letture per entrare in contatto con la natura ai piedi della collina di Monserrato, nella splendida cornice del parco Grandis.

Luogo ideale per le famiglie che desiderano trascorrere alcune ore in tranquillità all’aria aperta permettendo ai ragazzi di mettere alla prova concentrazione, equilibrio ed esercizio fisico, Parco Grandis è aperto da maggio a ottobre dalle 10 alle 20 e al suo interno è allestito un “percorso avventura” caratterizzato da 14 attività.

Sempre a Borgo San Dalmazzo è in programma la suggestiva escursione dedicata ai segreti dei pipistrelli e della fauna notturna il 23 agosto alle ore 21, sulla collina di Monserrato. “Sulle ali della notte” è una passeggiata adatta a tutti in compagnia del popolo alato che si muove nel buio più profondo. I pipistrelli, il cui nome scientifico è chirotteri, rivestono un ruolo importante come bio-indicatori ambientali e per tale motivo possono essere utilizzati per individuare le aree a maggior valenza naturalistica. Nel Parco fluviale Gesso e Stura ne sono state censite 14 specie tramite uno studio condotto con l’obiettivo di contribuire alla loro conservazione e distribuzione attraverso il posizionamento di numerosi nidi artificiali. Godendo di un’atmosfera fatata al chiaro di luna si scopriranno i segreti di questi esseri così particolari che volano nella notte, parlano con ultrasuoni, cacciano instancabilmente, migrano e vanno in letargo. Alla conclusione dell’evento i volontari del Centro Recupero Animali Selvatici di Bernezzo libereranno insieme ai bambini uno degli animali da loro curato e ritornato in salute.

Per festeggiare la Notte di San Lorenzo, venerdì 9 agosto, a Sant’Albano Stura, i volontari dell’Oasi La Madonnina e una guida del Parco fluviale accolgono i visitatori, dalle ore 19, nei capanni e nelle aree tematiche dove è possibile osservare le migliaia di meravigliosi uccelli che rientrano ai nidi. Al calar della notte osservazioni della volta celeste in compagnia degli Astrofili Bisalta. L’ appuntamento dal titolo “Garzette e stelle cadenti” unisce la magia delle meteore che brillano in cielo con quella di un luogo di straordinaria ricchezza dal punto di vista della biodiversità. L’associazione di volontariato “La Madonnina” gestisce l’area, frequentata da oltre 200 specie di avifauna, con finalità scientifiche e di conservazione oltre che con finalità didattiche e divulgative.

A Cuneo, il percorso multisensoriale f’Orma ospita gli appuntamenti dedicati al benessere e al relax invitando gli amanti dell’outdoor a togliere le scarpe e a camminare a piedi nudi, riscoprendo il contatto diretto con l’ambiente e con sé stessi. Ogni venerdì, sabato, domenica e festivi, nel pomeriggio, si può accedere allo spazio per vivere un’immersione totale nell’ambiente fluviale e il sabato mattina alle 10 la visita giocata per famiglie “La via del Gigante d’acqua” accompagna i più piccoli in un’entusiasmante avventura a piedi nudi alla ricerca di “Gorg”, il grande gigante d’acqua.

Maggiori informazioni sui luoghi di ritrovo, la durata e i costi delle iniziative sono consultabili alla pagina Calendario eventi e biglietteria del sito www.parcofluvialegessostura.it.