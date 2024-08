Dal 7 al 10 agosto arriva "Fresh Fruit Fusion" al Castello della Manta

Dal 7 al 10 agosto, la frutta si veste di nuovi colori e sapori con Fresh Fruit Fusion, un viaggio alla scoperta di arte, benessere e nuovi modi per gustare la frutta estiva, promosso dall’OP Joinfruit di Verzuolo al Castello della Manta

Per celebrare i cinque anni dell’iniziativa “Una pausa con la frutta: ma che bene che ti FAI!” dell’OP Joinfruit di Verzuolo con il FAI-Castello della Manta, arriva Fresh Fruit Fusion: dal 7 al 10 agosto, dalle 17.30 alle 20.00, quattro pomeriggi evento per vivere un gustoso mix tra arte, educazione alimentare, cultura del benessere e mixology a base di frutta.

Il giardino delle palme, antico spazio verde del Castello della Manta, ospiterà la proposta estiva di Joinfruit: un fresco aperitivo analcolico a base di frutta da gustare seduti comodamente all’ombra degli ombrelloni o delle palme.

Per accompagnare i partecipanti in questa esperienza, sarà presente un team di nutrizioniste del territorio che spiegherà tutti i benefici e le proprietà della frutta estiva, così come le peculiarità delle nostre spremute di frutta fresca “Joinfruit Fresh”, realizzate esclusivamente con frutta fresca spremuta a freddo al 100%, un metodo di lavorazione (HPP- High Pressure Processing) che permette di preservare il gusto naturale della frutta così come i suoi preziosi nutrienti, quali vitamine, minerali e antiossidanti. In aggiunta, un barman esperto intratterrà i partecipanti con uno show-drinking, preparando cocktail analcolici a base di frutta fresca, e offrendo spunti sfiziosi per apprezzare la frutta in modo diverso dal solito: l’esperienza si concluderà con la visita al Castello, che avrà un focus particolare sulle piante e alberi da frutto della sala baronale.

L’obiettivo dell’iniziativa, realizzata grazie al contributo dell’Unione Europea, è promuovere un consumo consapevole della frutta fresca di stagione e, al tempo stesso, valorizzare i frutti dell’arte e del territorio piemontese, avvicinando le persone al patrimonio artistico e produttivo che caratterizza quest’area del Piemonte, una ricchezza che merita di essere gustata e apprezzata.

«L’idea di Fresh Fruit Fusion – spiega Bruno Sacchi, Direttore di Joinfruit – nasce dal desiderio di avvicinarci ai consumatori più giovani proponendo una tipologia di consumo di frutta più vicina alle loro abitudini. L’ora dell’aperitivo diventa salutare e più rinfrescante che mai con i nostri cocktail, preparati mixando le nostre spremute di frutta fresca in HPP di altissima qualità con la frutta dei nostri produttori e le eccellenti bibite di Open Baladin Cuneo, nostro partner del progetto ‘Liberi di Coltivare’. Il tutto condito da consigli di educazione alimentare, e impreziosito dalla bellezza del Castello della Manta: un’esperienza unica, un connubio perfetto tra gusto, benessere e cultura.»

Per rendere ancora più piacevole l’aperitivo, e regalare ai partecipanti una vera esperienza “fusion” tra arte, storia e prelibatezze gastronomiche del territorio, la San Giorgio Salumi parteciperà all’iniziativa, offrendo alcuni assaggi dei suoi prodotti, preparati nel pieno rispetto della tradizione piemontese.

Di seguito i dettagli del programma di Fresh Fruit Fusion:

ore 17.30: arrivo nel giardino delle Palme e presentazione del progetto a cura di Joinfruit

ore 18.00: show drinking con interventi del barman e del team di nutrizioniste

ore 18.30: avvio dell’aperitivo con breve visita del Castello

· ore 20.00: chiusura della serata

«Ringraziamo il FAI-Castello della Manta per questa consolidata collaborazione – conclude Sacchi – che ci permette di valorizzare l’impegno dei nostri agricoltori nel produrre frutta della migliore qualità, e al tempo stesso di dare vita a un nuovo modo di vivere il Castello, trasformandolo in un luogo di incontro e di socializzazione all'insegna del benessere e del gusto.»

L’iniziativa è su prenotazione con un biglietto ridotto di € 4,00 a persona per la visita del Castello. Prenotazioni al link:

https://fondoambiente.it/eventi/aperitivi-in-giardino-e-in-musica