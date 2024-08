Depositi Aperti al Museo di Alba “Speciale Festa di San Lorenzo”

Per il mese di agosto, in via eccezionale, il consueto appuntamento mensile con l’iniziativa “Depositi aperti” si terrà sabato 10, in occasione della Festa patronale di San Lorenzo. La visita sarà dedicata a “Le piante delle Langhe, dal passato al presente”. L’esperto museale condurrà i visitatori nei depositi del Museo dove sono conservate le collezioni naturalistiche che per motivi diversi non sono esposte nelle sale ma che costituiscono un fondamentale patrimonio scientifico a disposizione degli studiosi e degli appassionati. A seguire la guida accompagnerà i partecipanti in una passeggiata naturalistica lungo il fiume Tanaro.

Partecipazione al costo del biglietto del Museo:

intero € 3; ridotto € 1; gratuito per possessori Abbonamento Musei e bambini fino a 10 anni.